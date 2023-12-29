Уменьшение международного внимания к российскому вторжению в Украину уже стало фактом, которым не следует пренебрегать

Во-первых, Президенту Зеленскому и его правительству нужно немедленно переосмыслить коммуникационную стратегию, заново найти способ апеллировать к западным обществам, которые будут чаще привлекать внимание, как это естественно, к собственным внутренним проблемам.

Нравственные аргументы уже не работают во благо Украины так, как это было еще год назад. Напротив, бывает, что они приносят обратный эффект.

Итак, я бы рекомендовал чаще говорить на языке пользы, подчеркивая, как помощь Украине стимулирует некоторые западные экономики, помогает обновлять их военный состав, уничтожать российскую технику, минимизировать влияние Китая и т.д.

Второй вызов, это недопущение ситуаций, когда помощь Украине станет предметом внутренней электоральной борьбы в странах, которые войдут в избирательный процесс. Украине придется ходить между каплями, чтобы не стать однозначно на стороне никакой политической силы, как в США, так и в Великобритании.

В третьих, Украине нужно максимально минимизировать политическую цену, которую западные партнеры платят за помощь Украине, не ссориться с ними ради собственных немедленных политических или экономических выгод, которые, однако, сыграют против Украины в долгосрочном периоде.

То есть не стоит Украине предоставлять аргументы всем выступающим против нее. Например, у польских перевозчиков было бы гораздо меньше возможностей заблокировать границу с Украиной, если бы президент Зеленский ранее с трибуны ООН не ставил Польшу рядом с Россией, ведь польское общество бы такое поведение блокировщиков однозначно осудило.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net