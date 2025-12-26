Разбор
Удар по Бессарабии: российская стратегия малых целей и больших последствий
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Мариам Оганнисян
Специальный корреспондент LIGA.net
Чтобы понять, почему именно Бессарабия стала одним из эпицентров российских воздушных атак, LIGA.net поговорила с представителями местных властей, защитниками области и военными аналитиками. То, с чем ранее не справились российские спецслужбы и десант, Кремль пытается реализовать с помощью дронов и ракет.
Объясняем, почему Россия снова сосредоточилась на Одесской области, чего не хватает ПВО юга и что будет дальше.
