Трамп не заявляет о безопасности Украины, прекращении войны, он говорит о компенсации затраченных денег на поддержку Украины, не упоминая, например, об обязательствах США, данных в Будапештском Меморандуме или интересах США в недопущении усиления оппонентов – России и Китая.

Эта история напоминает Дикий Запад, где Шериф вступил с напавшими на караван с товарами бандитами в драку. И до завершения битвы с ними забирает весь обоз с товарами в качестве компенсации за потраченные патроны.

Если это произойдет, Украина превратится в пустыню, территорию с огромным количеством карьеров, шахт, где нет безопасности и перспектив для развития, где нет места для детей. Где нет экологии, где нет чистой воды. Где нет сохранности на улицах.

Выглядеть Украина при таком соглашении может именно так.

Какая бы могла быть идеальная сделка?

1. Мы не признаем обязательства за израсходованное в Украину (это часть Будапештского меморандума).

2. Но мы даем доступ к Украинским недрам (на основании лицензий, согласно Конституции и действующим законам).

3. Мы получаем не виртуальные, а настоящие гарантии сохранности.

4. Мы предоставляем налоговые стимулы и льготы по переработке сырья, добываемого в Украине в конечную продукцию.

5. Мы создаем лучшие условия для ведения бизнеса американских компаний на Европейском континенте.

6. Мы реально обнуляем коррупцию.

7. И становимся европейскими партнерами США в вопросах: обеспечения безопасности в Европе, продовольственной безопасности в мире, замены России и Китая на рынке критических материалов, необходимых США, вытеснения России с привычных ей рынков вооружений и энергетических ресурсов.

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