Трамп не заявляє про безпеку України, припинення війни, він говорить про компенсацію витрачених грошей на підтримку України, не згадуючи, наприклад, про зобов'язання США, дані в Будапештському Меморандумі або інтереси США у недопущенні посилення опонентів – росії та Китаю.

Ця історія нагадує Дикий Захід, де Шериф вступив із бандитами, що напали на караван із товарами, у бійку. І до завершення битви з ними забирає собі весь обоз із товарами як компенсацію за витрачені патрони.

Якщо це станеться, то Україна перетвориться на пустелю, територію з величезною кількістю кар'єрів, шахт, де немає безпеки та перспектив для розвитку, де немає місця для дітей. Де немає екології, де немає чистої води. Де немає безпеки на вулицях.

Виглядати Україна за такої угоди може саме так.

Яка б могла бути ідеальна угода?

1. Ми не визнаємо зобов'язання за витрачене в Україну (це частина Будапештського меморандуму).

2. Але ми даємо доступ до Українських надр (на підставі ліцензій, згідно з Конституцією та чинними законами).

3. Ми отримуємо не віртуальні, а реальні гарантії безпеки.

4. Ми надаємо податкові стимули та пільги для переробки сировини, що видобувається в Україні в кінцеву продукцію.

5. Ми створюємо найкращі умови для ведення бізнесу американських компаній на Європейському континенті.

6. Ми реально обнулюємо корупцію.

7. І стаємо європейськими партнерами США у питаннях: забезпечення безпеки в Європі, продовольчої безпеки у Світі, заміни Росії та Китаю на ринку критичних матеріалів, необхідних США, витіснення Росії зі звичних їй ринків озброєнь та енергетичних ресурсів.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net