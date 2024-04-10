Война в Украине не похожа ни на одну другую, что были до нее

Изменились способы и инструменты ведения войны.

Это и война высоких технологий, и позиционная война.

Подобно тому, как в Первую мировую войну совершили революцию самолеты, теперь настал черед дронов, и уже очевидно, что они изменяют сценарии войны.

Огромные корветы, стоимостью сотни миллионов долларов, самолеты, которые стоят десятки миллионов и стоят миллионы танки, уничтожаются дронами, которые стоят от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч долларов.

Война, как вы помните, – это продолжение политики другими способами. А политика – это инструмент реализации экономических целей. В основе всего – экономика.

Только за 1 месяц ордынцы теряют, в среднем, техники на 1 млрд дол. До начала вторжения Украинская армия была 21-й в мире, ордынская – якобы 2-я. Американцы считают, что Украина уничтожила 50% военного потенциала ордынцев. И они уже явно не другая.

Успешное противостояние более слабому возможно только в случае технологизации войны.

И украинцы здесь задали класс.

Краткий список:

- беспилотники (ударные, со сбросами, разведывательные, надводные, подводные, наземные, дроны для обеспечения связи, дроны-миноискатели и т.п.).

- Всеукраинская сеть обнаружения дронов (тысячи акустических датчиков, обнаруживающих и отслеживающих дроны).

- Мобильные группы охотников за "шахедами".

- система управления боем.

- Программное обеспечение для артиллерии "Кропива" – защищенные системы передачи информации.

- использование искусственного интеллекта и машинного обучения дронов.

- мобильные РСЗО (на пикапах).

- Багги для фронта и электробайки.

- Роботизированные платформы разного типа (турели с пулеметами, миноискатели).

- антидроновые средства (пушки, бани).

- радар для обнаружения дронов всех типов (включая невидимые пассивные).

- боевые пауэрбанки.

- системы ночного видения.

- спальные мешки с подогревом.

- окопные гамаки.

- тактические мобильные кровати.

- бионические протезы.

Это не все изобретения, но они уже изменяют ход войны.

Мир не стоит на месте и западные армии так же готовятся к новым тактикам и инструментам ведения боя:

1. Искусственный интеллект.

2. Телемедицина.

3. Гиперзвуковые ракеты.

4. Интернет военных вещей.

5. Иммерсивные технологии (виртуальная и дополненная действительность).

6. Использование 3D-печати.

7. Компьютерное зрение.

8. Системы оружия направленного действия (с противоэлектронным эффектом).

9. Аналитика обширных данных.

10. Блокчейн по защите военных данных.

11. Боевые лазеры (для уничтожения дронов и ракет, включая сверхзвуковые).

12. Экзоскелеты.

13. Генная инженерия (усовершенствование тела солдат).

14. Боевые работы андроидного типа.

15. Кибервойна.

16. Самоуправляющиеся снаряды.

17. Подводные дроны – охотники за подводными лодками.

18. Плазменное защитное поле для защиты транспортных средств от повреждений.

19. Технологии невидимости.

20. Боевые спутники (уничтожающие другие спутники).

Это тоже неполный список, но показывает он тренд. Войны в ближайшем будущем будут максимально технологизированы и роботизированы. Решения будут приниматься искусственным интеллектом исходя из обработки больших массивов данных, получаемых из тысяч источников информации. Основные боевые единицы будут роботизированы, автоматизированы с минимальным привлечением человека.

В целом, Украина поставила тренд максимальной технологизации войны. И, с большой вероятностью, у полигона новых технологий есть шанс стать донором оборонных технологий и безопасности для всего региона.







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