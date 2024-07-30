Основные тренды в оборонно-промышленном секторе до 2035 года

Технологии и типы вооружений:

1. Искусственный интеллект и автономные системы:

- увеличение роли беспилотных систем (дроны, роботы);

- развитие систем автономного принятия решений;

- ИИ для анализа обширных данных, принятия решений в реальном времени, оптимизации боевых действий и снижение рисков для личного состава;

- боевые роботы: наземные, воздушные и подводные дроны, способные выполнять разведывательные, ударные и логистические задачи.

2. Гиперзвуковое оружие:

- ракеты и планирующие аппараты, способные развивать скорость более 5 махов, что делает их практически неуязвимыми для существующих систем ПВО;

- системы противодействия гиперзвуковому оружию.

3. Направленная энергия:

- лазерное и микроволновое оружие для поражения беспилотников, ракет и других целей;

- электромагнитные импульсные устройства для выведения из строя электроники противника.

4. Кибероружие и информационная война:

- программы и вирусы для атаки на информационные системы противника, включая системы управления войсками, инфраструктуру и финансовые институты;

- использование кибератак для достижения стратегических целей без применения физической силы;

- развитие средств электронной борьбы;

- технологии противодействия дезинформации.

5. Нанотехнологии:

- улучшение характеристик материалов (легкость, прочность);

- развитие "умной" брони и камуфляжа.

6. Биотехнологии:

- разработка средств защиты от биологического оружия;

- улучшение физических возможностей военнослужащих.

7. Космические технологии:

- развитие спутниковых систем связи и разведки;

- разработка оружия для поражения спутников противника и защиты собственных космических аппаратов.

8. Квантовые технологии:

- квантовая криптография для защищенной связи;

- квантовые сенсоры для улучшения систем навигации и обнаружения.

9. Не забываем о ядерном оружии. По оценкам специалистов, стран, имеющих ядерное оружие, через 10 лет будет гораздо больше, чем сегодня. И это будет война на ликвидацию цивилизации.

10. Но самым разрушительным и опасным считается тектоническое оружие. Ты не можешь ни предвидеть его использование, ни защититься от него.

Изменения в тактике военных действий:

1. Сетевоцентрические войны:

- усиление роли информационного преимущества. Повышение эффективности боевых действий за счет быстрого обмена информацией и координации действий;

- интеграция всех участников боевых действий в единую информационную сеть.

2. Гибридные войны:

- сочетание традиционных военных действий с невоенными методами, такими как информационные операции, кибератаки и экономическое давление;

- усиление роли информационных и психологических операций;

- сложность определения агрессора и размывание границ между войной и миром.

3. Урбанизация конфликтов:

- увеличение числа конфликтов в густонаселенных районах;

- необходимость разработки новых тактик и вооружений для ведения боевых действий в городах с минимальными потерями среди мирного населения.

4. Распределенные операции:

- переход от больших формирований к небольшим, высокомобильным группам;

- усиление роли специальных операций.

5. Роботизация поля боя:

- увеличение использования беспилотных и автономных систем;

- снижение прямого участия человека в боевых действиях.

6. Бесконтактные войны:

- увеличение дистанции ведения боя;

- развитие дальнобойных высокоточных систем вооружения.

7. Когнитивная война:

- усиление влияния на восприятие и принятие решений противника;

- развитие технологий манипуляции информацией.

8. Информационное противоборство:

- важность контроля над информационным пространством для формирования общественного мнения и достижения психологического превосходства над противником;

- распространение дезинформации и фейковых новостей как инструмент ведения войны.

9. Многодоменные операции:

- интеграция действий в воздухе, на земле, на море, в космосе и киберпространстве;

- развитие систем управления многодоменными операциями.

Ключевые выводы:

1. Увеличение роли технологий и автоматизации в военных действиях.

2. Смещение акцента на информационное преимущество и когнитивные аспекты войны.

3. Изменение характера конфликтов в сторону более распределенных и гибридных форм.

4. Усиление взаимосвязи между разными доменами ведения военных действий.

5. Растущая важность защиты критической инфраструктуры, включая космические и киберактивы.

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