Основні тренди в оборонно-промисловому секторі до 2035 року

Технології та типи озброєнь:

1. Штучний інтелект та автономні системи:

- Збільшення ролі безпілотних систем (дрони, роботи).

- Розвиток систем автономного прийняття рішень.

- ШІ для аналізу великих даних, прийняття рішень у реальному часі, оптимізації бойових дій та зниження ризиків для особового складу.

- Бойові роботи: наземні, повітряні та підводні дрони, здатні виконувати розвідувальні, ударні та логістичні завдання.

2. Гіперзвукова зброя:

- Ракети та плануючі апарати, здатні розвивати швидкість понад 5 махів, що робить їх практично невразливими для існуючих систем ППО.

- Системи протидії гіперзвуковій зброї.

3. Спрямована енергія:

- Лазерна та мікрохвильова зброя для ураження безпілотників, ракет та інших цілей.

- Електромагнітні імпульсні пристрої для виведення з ладу електроніки супротивника.

4. Кіберзброя та інформаційна війна:

- Програми та віруси для атаки на інформаційні системи супротивника, включно з системами управління військами, інфраструктурою та фінансовими інститутами.

- Використання кібератак для досягнення стратегічних цілей без застосування фізичної сили.

- Розвиток засобів електронної боротьби.

- Технології протидії дезінформації.

5. Нанотехнології:

- Поліпшення характеристик матеріалів (легкість, міцність).

- Розвиток "розумної" броні та камуфляжу.

6. Біотехнології:

- Розробка засобів захисту від біологічної зброї.

- Поліпшення фізичних можливостей військовослужбовців.

7. Космічні технології:

- Розвиток супутникових систем зв'язку та розвідки.

- Розробка зброї для ураження супутників супротивника та захисту власних космічних апаратів.

8. Квантові технології:

- Квантова криптографія для захищеного зв'язку.

- Квантові сенсори для покращення систем навігації та виявлення.

9. Не забуваємо про ядерну зброю. За оцінками фахівців, країн, які мають ядерну зброю, через 10 років буде значно більше, ніж сьогодні. І це буде війна на знищення цивілізації.

10. Але найбільш руйнівною та небезпечною вважається тектонічна зброя. Ти не можеш ні передбачити її використання, ні захиститись від неї.

Зміни у тактиці воєнних дій:

1. Мережевоцентричні війни:

- Посилення ролі інформаційної переваги. Підвищення ефективності бойових дій завдяки швидкому обміну інформацією та координації дій.

- Інтеграція всіх учасників бойових дій у єдину інформаційну мережу.

2. Гібридні війни:

- Поєднання традиційних військових дій з невоєнними методами, такими як інформаційні операції, кібератаки та економічний тиск.

- Посилення ролі інформаційних та психологічних операцій.

- Складність визначення агресора та розмивання кордонів між війною та миром.

3. Урбанізація конфліктів:

- Збільшення числа конфліктів у густонаселених районах.

- Необхідність розробки нових тактик та озброєнь для ведення бойових дій у містах із мінімальними втратами серед мирного населення.

4. Розподілені операції:

- Перехід від великих формувань до невеликих, високомобільних груп.

- Посилення ролі спеціальних операцій.

5. Роботизація поля бою:

- Збільшення використання безпілотних та автономних систем.

- Зниження прямої участі людини в бойових діях.

6. Безконтактні війни:

- Збільшення дистанції ведення бою.

- Розвиток далекобійних високоточних систем озброєння.

7. Когнітивна війна:

- Посилення впливу на сприйняття та прийняття рішень противника.

- Розвиток технологій маніпуляції інформацією.

8. Інформаційне протиборство:

- Важливість контролю над інформаційним простором для формування громадської думки та досягнення психологічної переваги над супротивником.

- Поширення дезінформації та фейкових новин як інструмент ведення війни.

9. Багатодоменні операції:

- Інтеграція дій у повітрі, на землі, на морі, у космосі та кіберпросторі.

- Розвиток систем управління багатодоменними операціями.

Ключові висновки:

1. Збільшення ролі технологій та автоматизації у військових діях.

2. Зміщення акценту на інформаційну перевагу та когнітивні аспекти війни.

3. Зміна характеру конфліктів у бік більш розподілених та гібридних форм.

4. Посилення взаємозв'язку між різними доменами ведення воєнних дій.

5. Зростаюча важливість захисту критичної інфраструктури, включно з космічними та кіберактивами.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net