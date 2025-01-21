Веет неуверенностью США в себе. Гегемон уже не может давать другим разные блага

Речь Марко Рубио перед голосованием в профильном комитете Сената по поводу его назначения на должность Государственного секретаря США достаточно знаковая, хотя и лаконичная. Ведь содержала несколько ключевых мессиджей, которые будут основываться на внешней политике США при 47-м президенте.

1. Мировой порядок, который США строили с 1945 года, устарел. Больше выгоды (особенно в последние 35 лет) от нее получают враги США, а не собственно США и их граждане.

2. Урезание суверенитета, особенно в последние 35 лет – это ошибка.

3. Надо строить новый мировой порядок.

4. В рамках построения нового мирового порядка США будут руководствоваться узким эгоистическим интересом, а не интересами системы.

5. Защита прав человека важна, но это не единственный (и не ключевой) приоритет для США.

6. США мощные, но не всесильные. То есть под себя переделать мир никто не будет пытаться.

От себя добавлю, что будем надеяться, что в команде 47 президента не забудут, что даже с точки зрения эгоистического интереса США Вашингтону выгодно держать баланс сил в ключевых регионах Евразии и бороться с государствами Квартета хаоса.

Также от соответствующих идей веет неуверенность США в себе. То есть гегемон уже не может давать другим разные блага типа безопасности, торговли и разной нормы взаимодействия так как это было раньше. Поэтому и упор на эгоистическом интересе и на "мощные, но не всемогущие".

Наблюдаем одним словом.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net