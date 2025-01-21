Віє невпевненістю США в собі. Гегемон вже не може давати іншим різні блага

Промова Марко Рубіо перед голосуванням в профільному комітеті Сенату щодо його призначення на посаду Державного секретаря США доволі знакова, хоч і лаконічна. Адже містила декілька ключових месиджів, які будуть в основі зовнішньої політики США за 47-го президента.

1. Світовий порядок, який США будували із 1945 року, застарів. Більше зиску (особливо в останні 35 років) від нього отримують вороги США, а не власне США і їх громадяни.

2. Урізання суверенітету, особливо в останні 35 років – то є помилка.

3. Треба будувати новий світовий порядок.

4. В рамках побудови нового світового порядку США будуть керуватися вузьким егоїстичним інтересом, а не інтересами системи.

5. Захист прав людини важливий, але це не єдиний (і не ключовий) пріоритет для США.

6. США могутні, але не всемогутні. Тобто під себе переробити світ ніхто не намагатиметься.

Від себе додам, що будемо сподіватися, що в команді 47-го президента не забудуть, що навіть із точки зору егоїстичного інтересу США Вашингтону вигідно тримати баланс сил в ключових регіонах Євразії і боротися із державами Квартету хаосу.

Також від відповідних ідей віє невпевненістю США в собі. Тобто гегемон вже не може давати іншим різні блага типу безпеки, торгівлі і різної норми взаємодії так як це було раніше. Тому і наголос на егоїстичному інтересі і на "могутні, але не всемогутні".

Спостерігаємо одним словом.

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