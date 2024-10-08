Наша задача сейчас – сконцентрироваться, чтобы нас не разводили сказками

Я считаю, что нам сознательно готовят хитрую ловушку.

Теоретически, если мы подписываем что-то с Россией, отдаем ей часть территории, а нам обещают когда-нибудь принять в НАТО.

Тогда от нас потребуют не отвечать, например, на провокации России, а они точно будут, как это было в ЛНР, ДНР, в обмен на то, что нас примут в НАТО.

На нас уже будут наложены какие-либо обязательства, которые не позволят защищать свою территорию или бить вглубь России.

А это давняя мечта России – заставить Украину что-то подписать, не беря на себя никакой ответственности, при этом любые "нарушения" (например, ответные удары России) будут считаться "нарушением" наших обязательств перед Западом, который вместе с Россией будет нас разводить и выкручивать руки.

Поэтому наша задача сейчас сконцентрироваться, чтобы нас не разводили такими сказками. Наша задача – сконцентрироваться, чтобы нам дали возможность бить вглубь Российской Федерации. Наша задача – создать предпосылки хаоса в России, в том числе собственным оружием, для того, чтобы границы 1991 года стали возможными по результатам войны.

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