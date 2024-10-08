Наше завдання зараз – сконцентруватися, щоб нас не розводили казками

Я вважаю, що нам свідомо готують хитру пастку.

Теоретично, якщо ми підписуємо щось з Росією, віддаємо їй частину території, а нам обіцяють коли-небудь прийняти в НАТО.

Тоді від нас вимагатимуть не відповідати, наприклад, на провокації Росії, а вони точно будуть, як це було в ЛНР, ДНР, в обмін на те, що нас приймуть в НАТО.

На нас вже будуть накладені якісь зобов’язання, які не дадуть можливості захищати свою територію або бити в глибину Росії.

А це давня мрія Росії – змусити Україну щось підписати, не беручи на себе ніякої відповідальності, водночас будь-які "порушення" (наприклад, удари у відповідь Росії) вважатимуться "порушенням" наших зобов’язань перед Заходом, які разом з Росією будуть нас розводити та викручувати руки.

Тому наше завдання зараз – сконцентруватися, щоб нас не розводили такими казками. Наша задача – сконцентруватися, щоб нам дали можливість бити в глибину Російської Федерації. Наше завдання – створити передумови хаосу в Росії, зокрема власною зброєю, для того, щоб кордони 1991 року стали можливими за результатами цієї війни.

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