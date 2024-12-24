Возникает вопрос, захочет ли после такого Трамп с ним встречаться

После долгой паузы Россия и Иран заявляют, что планируют подписать 20 января долгожданное соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между двумя странами.

Как вы понимаете, дата подписания в день инаугурации Трампа – 20 января – выбрана не случайно. Теперь многие прогнозируют полный доступ Ирана к российским ядерным технологиям и получение новых видов вооружений.

Хотя содержание этого соглашения держится в полной тайне, думаю, его текст уже давно на столах соответствующих структур. От этого зависит и их реакция. Чуть меньше 30 дней маловато для свержения режима, но достаточно для превентивного удара.

Интересно, будет ли внесен в текст соглашения пункт о защите Россией территории Ирана и наоборот? Иранцы на этом настаивали. И как это повлияет на планы Трампа встретиться с Путиным?

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