Яку свиню Путін готується підкласти Трампу на день його інавгурації
Після довгої паузи Росія та Іран заявляють, що планують підписати 20 січня довгоочікувану угоду про всеохопну співпрацю між двома країнами.
Як ви розумієте, дата підписання в день інавгурації Трампа – 20 січня – обрана не випадково. Тепер багато хто прогнозує повний доступ Ірану до російських ядерних технологій і отримання нових видів озброєнь.
Хоча зміст цієї угоди тримається у цілковитій таємниці, думаю, її текст вже давно на столах відповідних структур. Від цього залежить і їх реакція. Трохи менш як 30 днів замало для повалення режиму, але достатньо для превентивного удару.
Цікаво, чи буде внесений в текст угоди пункт про захист Росією території Ірану і навпаки? Іранці на цьому наполягали. І як це вплине на плани Трампа зустрітися з Путіним?
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