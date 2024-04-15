Литовский производитель крабовых палочек Vici не просто остается на российском рынке, он возобновил закупку рыбного сырья в полном объеме и закачивает все производственные линии на своем предприятии в Калининградской области.

Vičiūnai Group пообещала уйти с российского рынка еще в марте 2022 года. Тогда руководитель литовской группы Шарунас Матийошатис заявил, что компания выйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев. А уже в феврале 2023 года было заявлено, что компания уйдет из России тогда, когда захочет.

Сейчас вроде бы производители заявляют, что получили разрешение на выход из российского рынка. Но важно обратить внимание на детали этого соглашения.

В украинских медиа действительно прошла информация, что компания выходит с рынка, но почти совсем не было заметно другой истории – журналистское расследование, которое показывает, что компания поставляла в Россию продукцию военного назначения.

Таможенная уголовная служба по поручению Клайпедской окружной прокуратуры начала расследование по нарушению санкций предприятием группы Vičiūnai. Литовские таможенники утверждают, что компания Plungės kooperatinė prekyba, занимающаяся поставкой разной техники на завод Vičiūnai-Rus в Советск, поставляла не менее 50 наименований товаров, на которые наложены санкции ЕС, США, Великобритании и Японии. Экспорт и вывоз этих товаров в Россию был запрещен с целью ограничения возможности России повышать эффективность своей армии.

Из документов, находящихся в распоряжении литовского следственного управления, следует, что Plungė kooperatine prekyba экспортировала в Россию подшипники, используемые в танках, светочувствительные полупроводниковые приборы, электрокомпоненты и другие попавшие под санкции товары.

Кроме того, по данным источников LRT, Plungės kooperatinė prekyba вошла в компании, в отношении которых Литва получила предупреждение Еврокомиссии за экспорт в Россию. Литву предупредили об экспортируемых в третьи страны в период с января по июль 2023 года боевые товары. оказавшиеся в России.

В самой Vičiūnai Group, конечно, отвергают все обвинения. Но можно ли верить их словам? Ибо за два года великой войны ни одно из обещаний компании не было выполнено.

Следует продолжать следить за выходом иностранных компаний с российского рынка. И настаивать на наложении санкций на них. Можно критически и по-разному относиться к международному списку спонсоров войны, но Vičiūnai Group там точно были не зря .

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