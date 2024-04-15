Литовський виробник крабових паличок Vici не просто залишається на російському ринку, він відновив закупку рибної сировини у повному обсязі і завантажує всі виробничі лінії на своєму підприємстві у Калінінградській області.

Vičiūnai Group пообіцяла піти з російського ринку ще у березні 2022 року. Тоді керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія вийде з російського ринку впродовж 3-4 місяців. А вже в лютому 2023 року було заявлено, що компанія піде з Росії тоді, коли захоче.

Зараз начебто виробники заявляють, що отримали дозвіл на вихід з російського ринку. Але важливо звернути увагу на деталі цієї угоди.

В українських медіа, дійсно, пройшла інформація, що компанія виходить з ринку, але майже зовсім не було помітно іншої історії – журналістського розслідування, яке показує, що компанія постачала до Росії продукцію військового призначення.

Митна кримінальна служба за дорученням Клайпедської окружної прокуратури розпочала розслідування, щодо порушення санкцій підприємством групи Vičiūnai. Литовські митники стверджують, що компанія Plungės kooperatinė prekyba, яка займається постачанням різної техніки на завод Vičiūnai-Rus у Совєтську, постачала щонайменше 50 найменувань товарів, на які накладені санкції ЄС, США, Великої Британії та Японії. Експорт і вивезення цих товарів до Росії були заборонені з метою обмеження можливості Росії підвищувати ефективність своєї армії.

З документів, які перебувають у розпорядженні литовського слідчого управління, випливає, що Plungė kooperatine prekyba експортувала до Росії підшипники, що використовуються в танках, світлочутливі напівпровідникові прилади, електрокомпоненти та інші товари, які потрапили під санкції.

Крім того, за даними джерел LRT, Plungės kooperatinė prekyba увійшла до компаній, щодо яких Литва отримала попередження Єврокомісії за експорт до Росії. Литву попередили про експортовані до третіх країн у період із січня по липень 2023 року бойові товари, які опинилися в Росії.

У самій Vičiūnai Group, звісно, відкидають всі звинувачення. Але чи можна вірити їхнім словам? Бо за два роки великої війни жодна з обіцянок компанії не була виконана.

Потрібно продовжувати стежити за виходом іноземних компаній з російського ринку. І наполягати на накладенні санкцій на них. Можна критично та по-різному ставитись до міжнародного списку спонсорів війни, але Vičiūnai Group там точно була не дарма.

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