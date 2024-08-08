Куда двигается диджитал-банкинг?
Максим Корецкий
финансовый эксперт, инвестор, соучредитель Blackshield Capital Group
Мы проанализировали несколько платформ, которые, на наш взгляд, на сегодняшний день являются наиболее эффективными.
Compound – это мощная платформа управления капиталом, которая помогает своим клиентам с финансовым, налоговым, пенсионным, имущественным и инвестиционным планированием. Консультанты Compound также создают динамичный многолетний прогноз денежных потоков будущих доходов и расходов. Эти прогнозы могут быть проектированы по разным сценариям после принятия критических бизнес-решений.
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