Куди рухається диджитал-банкінг?
Максим Корецький
фінансовий експерт, інвестор, співзасновник Blackshield Capital Group
Ми проаналізували кілька платформ, які, на наш погляд, станом на сьогодні є найбільш ефективними.
Compound – це потужна платформа управління капіталом, яка допомагає своїм клієнтам з фінансовим, податковим, пенсійним, майновим та інвестиційним плануванням. Консультанти Compound також створюють динамічний багаторічний прогноз грошових потоків майбутніх доходів та витрат. Ці прогнози можуть бути проєктовані за різними сценаріями після ухвалення критичних бізнес-рішень.
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