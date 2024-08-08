Ми проаналізували кілька платформ, які, на наш погляд, станом на сьогодні є найбільш ефективними.

Compound – це потужна платформа управління капіталом, яка допомагає своїм клієнтам з фінансовим, податковим, пенсійним, майновим та інвестиційним плануванням. Консультанти Compound також створюють динамічний багаторічний прогноз грошових потоків майбутніх доходів та витрат. Ці прогнози можуть бути проєктовані за різними сценаріями після ухвалення критичних бізнес-рішень.