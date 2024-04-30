Выдающемуся китайскому мыслителю, политику и реформатору Гуань Чжун приписывают такие советы. Если вы планируете следующий год – высаживайте кукурузу, если планируете следующие десять лет – высаживайте деревья, если планируете далекое будущее – давайте людям образование.

В современном обществе появилась новая тенденция – lifelong learning. Этим термином называют самомотивированное улучшение навыков как в профессиональном, так и в личном плане. Предпосылками для lifelong learning является безграничное количество окружающей нас информации, с которой все труднее справляться, оставаясь конкурентоспособным. Также предпосылками являются увеличение продолжительности и качества жизни, рыночная экономика (где для достижения успеха больше не нужно быть сыном богатого отца, стоит лишь обладать востребованными знаниями), индивидуализм и осознанность.

С началом полномасштабного вторжения украинцы убедились, что не недвижимость, доллары на банковском счету или даже молодость являются важнейшей нынешней валютой. Знания и умения – вот что многим помогло адаптироваться, переехав из оккупированных территорий на запад Украины или за границу, быстро возобновить бизнес или наладить новый.

Значение lifelong learning для будущего Украины

В рамках Ukraine Recovery Conference 2023 украинское правительство и международные партнеры заявили, что для обновления Украины необходимо 411 миллиардов долларов. Понятно, что украинская экономика пока не способна покрыть эту сумму. Кроме финансовых, в нашей стране не хватает человеческих ресурсов. Согласно этому же отчету для восстановления нам необходимо дополнительно привлечь 4,5 миллиона человек на рынок труда. Без этого ресурса будет крайне сложно обеспечить рост украинской экономики хотя бы в пределах минимально необходимых 7%.

Пока что правительство надеется на привлечение внешних средств. Но правильно ли планировать будущее, опираясь исключительно на западные инвестиции? Можем ли мы сделать уже сейчас что-нибудь для того, чтобы позаботиться о собственном будущем?

Именно здесь пригодится lifelong learning.

Ожидая, пока мировые правительства наиграются в политические игры и выделят нам очередную помощь, мы можем, вернее ли, должны уже сегодня заниматься образованием. На личном уровне – не пренебрегать огромным количеством качественных онлайн-курсов и краткосрочных образовательных программ для взрослых по разным направлениям, читать, заниматься ментальным здоровьем. На уровне бизнеса – обучать свои команды, инвестировать в повышение работников, организовывать обмен опытом. На уровне государства – создавать безопасные условия и повышать качество школьного и профессионального образования, создавать условия и поощрять семьи за границей проходить онлайн-обучение в украинских учебных центрах, что повысит их шанс на возвращение.

Lifelong learning с точки зрения приближения победы – это создание собственного будущего своими руками. Создание того, чего не сможет отнять ни один враг.

Научиться, чтобы позаботиться о своей старости

Согласно отчету OECA (Организация экономического сотрудничества и развития), продолжительность жизни в будущем будет расти, молодые люди не будут способны обеспечить стареющее поколение. С большой вероятностью пенсионный возраст будет повышен до 75-80 лет.

Поэтому lifelong learning может защитить пожилых людей от бедности и зависимости от социальных денег. Переквалифицированные старики, которые продолжают работать, кроме полученной пользы для собственного психологического здоровья, становятся плюсом для экономики страны.

Исследования показывают, что у людей на пенсии часто ухудшается здоровье и появляются депрессивные мнения именно из-за отсутствия деятельности. Работа является большой частью нашего бытия и наполняет жизнь смыслом. Поощряя людей в возрасте работать дольше, государство снижает расходы на здравоохранение, улучшает психологическое состояние и уверенность в себе большого количества людей.

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