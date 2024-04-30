У сучасному суспільстві з’явилась нова тенденція – lifelong learning. Цим терміном називають самовмотивоване поліпшення навичок як у професійному, так і в особистому плані

Видатному китайському мислителю, політику та реформатору Гуань Чжун приписують такі поради. Якщо ви плануєте наступний рік – висаджуйте кукурудзу, якщо плануєте наступні десять років – висаджуйте дерева, якщо плануєте далеке майбутнє – давайте людям освіту.

У сучасному суспільстві з’явилась нова тенденція – lifelong learning. Цим терміном називають самовмотивоване поліпшення навичок як у професійному, так і в особистому плані. Передумовами для lifelong learning є безмежна кількість інформації, яка оточує нас, і з якою все важче давати собі раду, залишаючись конкурентоспроможним. Також передумовами є збільшення тривалості та якості життя, ринкова економіка (де для досягнення успіху більше не треба бути сином заможного батька, варто лише володіти потрібними знаннями), індивідуалізм та більша усвідомленість.

З початком повномасштабного вторгнення українці переконались, що не нерухомість, долари на банківському рахунку чи навіть молодість є найважливішою валютою сьогодення. Знання і вміння – ось що багатьом допомогло адаптуватись, переїхавши з окупованих територій на захід України чи за кордон, швидко відновити бізнес або налагодити новий.

Значення lifelong learning для майбутнього України

У межах Ukraine Recovery Conference 2023 український уряд та міжнародні партнери заявили, що для відновлення України необхідно 411 мільярдів доларів. Зрозуміло, що українська економіка наразі не спроможна покрити цю суму. Окрім фінансових, нашій країні бракує людських ресурсів. Згідно з цим же звітом для відновлення нам необхідно додатково залучити 4,5 мільйона людей на ринок праці. Без цього ресурсу буде вкрай важко забезпечити зростання української економіки хоча б у межах мінімально необхідних 7%.

Поки що уряд покладає надію на залучення зовнішніх коштів. Але чи правильно планувати майбутнє, спираючись виключно на західні інвестиції? Чи можемо ми зробити вже зараз щось для того, аби потурбуватись про власне майбутнє?

Саме тут стає у пригоді lifelong learning.

Чекаючи, поки світові уряди награються в політичні ігри та виділять нам чергову допомогу, ми можемо, чи правильніше, мусимо вже сьогодні займатись освітою. На особистому рівні – не нехтувати величезною кількістю якісних онлайн-курсів та короткострокових освітніх програм для дорослих з різних напрямів, читати, займатись ментальним здоров’ям. На рівні бізнесу – навчати свої команди, інвестувати у підвищення кваліфікації працівників, організовувати обмін досвідом. На рівні держави – створювати безпечні умови, а також підвищувати якість шкільної та професійної освіти, заохочувати родини за кордоном проходити онлайн-навчання в українських навчальних центрах, що підвищить їх шанс на повернення.

Lifelong learning з погляду наближення перемоги – це про створення власного майбутнього своїми руками. Створення того, чого не зможе відібрати жоден ворог.

Навчатись, щоб потурбуватись про свою старість

Згідно зі звітом OECA (Організація економічного співробітництва та розвитку), тривалість життя в майбутньому зростатиме, молоді люди не будуть здатні забезпечити покоління, що старіє. Велика ймовірність того, що пенсійний вік буде підвищено до 75-80 років.

Тож lifelong learning може захистити людей похилого віку від бідності та залежності від соціальних грошей. Перекваліфіковані літні люди, які продовжують працювати, крім отриманої користі для власного психологічного здоров’я, стають плюсом для економіки країни.

Дослідження показують, що у людей на пенсії часто погіршується здоров’я та з’являються депресивні думки саме через відсутність діяльності. Робота є великою частиною нашого буття і наповнює життя сенсом. Тож заохочуючи людей у віці працювати довше, держава знижує витрати на охорону здоров’я, покращує психологічний стан та впевненість у собі великої кількості людей.



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