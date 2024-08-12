Результаты наибольшего испытания в Великобритании (с участием более 60 компаний и почти 3000 сотрудников) показали, что 89% компаний-участниц все еще внедряют четырехдневную неделю, а 51% решили сделать ее постоянной. Исследование показывает снижение уровня истощения сотрудников и меньше людей, покидающих работу, что согласуется с другими исследованиями .

Компании-участники из разных отраслей и размеров имели выбор внедрения разных решений, сохраняя 100% зарплату со значительным сокращением рабочего времени.

Испытательная четырехдневная рабочая неделя Asda потребовала втиснуть 44 часа в четыре дня, а не в пять, за такое же жалованье. Сотрудников попросили работать в ежедневную 11-часовую смену, и некоторые считали это слишком физически тяжелым и изнурительным. Также было тяжело тем, кто имеет обязанности по уходу или тем, кто возлагается на общественный транспорт.

Примечательно, что хотя Asda решила не продолжать эксперимент, она объявила, что испытание гибкой 39-часовой рабочей недели (в течение пяти дней) будет продолжаться до конца года . Гибкие рабочие решения не ограничиваются четырехдневной рабочей неделей, если организации хотят их изучить.

Совет Южного Кембриджшира опробовал четырехдневную рабочую неделю, потому что она не может конкурировать с другими работодателями только по зарплате, и это важно для найма нового персонала и содержания существующих. Четырехдневная рабочая неделя действительно может быть частью пакета льгот для работников, и это может иметь решающее значение для государственного сектора, когда он сталкивается с ограниченными ресурсами.

Тем не менее мы должны учитывать возможные риски в этом подходе. Например, причина ли для работодателей не предлагать адекватную или более высокую оплату труда в условиях кризиса стоимости жизни? Или это повод для сотрудников работать на нескольких работах? Хотя последнее является индивидуальным выбором, оно не должно быть вызвано первым.

Четырехдневная рабочая неделя, как и другие гибкие рабочие решения, должны предлагать работодатели, желающие нанимать талантливых и мотивированных сотрудников, инвестировать в них и предоставлять им время и возможности для повышения квалификации. Все это поможет сотрудникам быть более производительными в своей работе.

Другие европейские страны также рассмотрели четырехдневную рабочую неделю, например, Португалия, которая только что завершила успешное шестимесячное испытание с участием 41 компании. В феврале этого года Германия начала собственное четырехдневное тестирование с участием 45 компаний.

Однако Греция недавно заняла противоположный подход . Некоторые компании и предприятия, предоставляющие услуги 24/7, теперь могут перейти на шестидневную рабочую неделю вместо традиционных пяти дней (или на 48-часовую рабочую неделю вместо 40 часов). Греческое правительство объяснило это законодательство как способ решения проблемы нехватки квалифицированных работников и низкого уровня производительности. Но, что интересно, это также мотивы португальских и германских испытаний четырехдневной рабочей недели.

Прошлые исследования показали, что более долгий рабочий день и рабочая неделя не обязательно означают более высокую производительность. Это особенно верно в стране, где люди уже работают слишком долго (учитывая законодательно задекларированное рабочее время) и более неэффективно с неизменной зарплатой.

В целом целесообразность четырехдневной (или шестидневной) рабочей недели как общегосударственного подхода очень дискуссионна. Предприятия выбирают индивидуальные гибридные подходы к гибкой работе, не ограничиваются четырехдневной рабочей неделей и зависят также от финансов и культуры фирм, как мы показали в нашем недавнем исследовании .

Важно, что работники также имеют разные преимущества и идут на компромиссы с работодателями. Они могут потребовать гибких моделей работы, которые меняют место, а не только время работы.

В конце концов, при наличии соответствующих механизмов, адаптированных к потребностям бизнеса и в рамках политики, поддерживаемой современными правительствами, компании могут эффективно управлять этими изменениями в работе, чтобы обеспечить производительную рабочую силу.

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