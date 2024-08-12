Результати найбільшого експерименту у Великій Британії (за участю понад 60 компаній і майже 3000 співробітників) показали, що 89% компаній-учасниць все ще впроваджують чотириденний тиждень, а 51% вирішив зробити його постійним. Дослідження показує зниження рівня виснаження співробітників і менше людей, які залишають роботу, що узгоджується з іншими дослідженнями.

Компанії-учасниці різних галузей і розмірів мали вибір впровадження різних рішень, зберігаючи 100% зарплати зі значним скороченням робочого часу.

Випробувальний чотириденний робочий тиждень Asda вимагав втиснути 44 години в чотири дні, а не в п’ять, за таку ж платню. Співробітників попросили працювати 11 годин на день, і деякі вважали це занадто фізично важким і виснажливим. Також було важко тим, хто має обов’язки з догляду, або тим, хто покладається на громадський транспорт.

Примітно, що хоча Asda вирішила не продовжувати експеримент, вона оголосила, що випробування гнучкого 39-годинного робочого тижня (протягом п’яти днів) триватиме до кінця року. Гнучкі робочі рішення не обмежуються чотириденним робочим тижнем, якщо організації бажають їх дослідити.

Рада Південного Кембриджширу випробувала чотириденний робочий тиждень, тому що вона не може конкурувати з іншими роботодавцями лише за зарплатою, і це важливо для наймання нового персоналу та утримання наявного. Чотириденний робочий тиждень справді може бути частиною пакета пільг для працівників, і це може мати вирішальне значення для державного сектора, коли він стикається з обмеженими ресурсами.

Однак ми повинні враховувати можливі ризики в цьому підході. Наприклад, чи це причина для роботодавців не пропонувати адекватну або вищу оплату праці в умовах кризи вартості життя? Або чи це причина для співробітників працювати на кількох роботах? Хоча останнє є індивідуальним вибором, воно не повинно бути спричинене першим.

Чотириденний робочий тиждень, як і інші гнучкі робочі рішення, повинні пропонувати роботодавці, які хочуть наймати талановитих і мотивованих співробітників, інвестувати в них і надавати їм час і можливості для підвищення кваліфікації. Все це допоможе співробітникам бути більш продуктивними у своїй роботі.

Інші європейські країни також розглянули чотириденний робочий тиждень, наприклад, Португалія, яка щойно завершила успішне шестимісячне випробування за участю 41 компанії. У лютому цього року Німеччина розпочала власне чотириденне тестування за участю 45 компаній.

Однак Греція нещодавно застосувала протилежний підхід. Деякі компанії та підприємства, що надають послуги 24/7, тепер можуть перейти на шестиденний робочий тиждень замість традиційних п’яти днів (або на 48-годинний робочий тиждень замість 40 годин). Грецький уряд назвав це способом розв'язання проблем нестачі кваліфікованих працівників і низького рівня продуктивності. Але, що цікаво, це також мотиви португальських і німецьких випробувань чотириденного робочого тижня.

Минулі дослідження показали, що довші робочий день і робочий тиждень не обов’язково означають вищу продуктивність. Це особливо вірно в країні, де люди вже працюють надто довго (враховуючи законодавчо задекларований робочий час) і більш неефективно, з незмінною зарплатою.

Загалом доцільність чотириденного (чи шестиденного) робочого тижня як загальнодержавного підходу є дуже дискусійною. Підприємства вибирають індивідуальні гібридні підходи до гнучкої роботи, які не обмежуються чотириденним робочим тижнем і залежать також від фінансів і культури фірм, як ми показали в нашому нещодавньому дослідженні.

Важливо, що працівники також мають різні переваги та йдуть на компроміси з роботодавцями. Вони можуть вимагати гнучких моделей роботи, які змінюють місце, а не лише час роботи.

Зрештою, за наявності відповідних механізмів, які адаптовані до потреб бізнесу та в рамках політики, яку підтримують сучасні уряди, компанії можуть ефективно керувати цими змінами в роботі, щоб забезпечити продуктивну робочу силу.

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