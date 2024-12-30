С 1 января Украину будет интересовать перспектива надежного тыла на юго-западной границе. А все потому, что Приднестровье перестанет получать газ

Следовательно, вопрос — за счет чего будет функционировать главная РЭС? И будет ли? А еще – откуда брать электроэнергию на левом берегу Днестра и за что?

Все это создаст социальное напряжение в Приднестровье. Может вызвать поток беженцев на правый берег. И посеет серьезную неопределенность на обоих берегах.

Главной целью, которую преследует Кремль, является создание нужного электорального ландшафта перед Парламентскими выборами 2025 года.

Беженцы с паспортами граждан Молдовы будут на правом берегу, поэтому смогут проголосовать.

Необходимость перейти на закупку электроэнергии из Румынии и других рынков повысит ее стоимость. А это уже ударит по карманам жителей правого берега Днестра.

Недовольство ростом цен приведет к падению популярности правительства Дорена Речана, а затем к падению рейтингов партии Майи Санду /pas/.

Усиление негативных тенденций будет происходить по мере возможных веерных отключений электроэнергии.

На самом деле, электростанция на левом берегу Днестра не только покрывала потребности Приднестровья, но и обеспечивала значительную часть энергопотребностей правого берега.

В 2018-2019 годах электростанция обеспечивала 70% и 85% электрических энергопотребностей Молдовы соответственно. Майя Санду прилагала усилия, чтобы диверсифицировать риски, закупая электроэнергию в Украине.

Очевидно, что Румыния подставит плечо в условиях чрезвычайной ситуации. Тамошняя энергосеть, хоть и дороже, но сможет поставлять электроэнергию.

Но в пиковые часы потребления, учитывая атаки РФ на энергообъекты Украины, в Молдове возможны серьезные проблемы со светом.

В отличие от нас, тамошние избиратели к этому не привыкли.

Все это вместе создаст мощные антиправительственные настроения, что приведет к критическому падению поддержки партии /pas/.

И здесь главная проблема в том, что вся состоятельная оппозиция в настоящий момент пророссийская.

Если в центре потенциально есть из чего строить проевропейские партии, при условии поддержки соответствующих процессов со стороны заинтересованных лиц, то справа от /pas/ этого не даст сделать команда Майи Санду.

В окружении Санду боятся, что отток к альтернативным правым "поставит крест" на будущем /pas/.

Но борьба с конкурентами может привести к разгромному поражению оппонентов.

Поляризация, которую создавал штаб Майи Санду на президентских выборах, это плохая стратегия для проевропейского вектора Молдовы на парламентских выборах.

Майя Санду, если не хочет выходить после завершения второй каденции из своей президентуры так, как, оставляя ее для пророссийского преемника, выходила Саломе Зурабишвили, должна позаботиться о развитии проевропейской оппозиции.

Вот такой молдавский цугцванг.

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