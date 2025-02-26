ЕС легко заменит США в военной и экономической помощи, если захочет и если не учитывать аспект уникальных технологий

Сколько нам поставляют США:

1. Военную помощь нам отгрузили на 26.9 млрд. По крайней мере, это по состоянию на сегодняшний день цифры, может еще выйдут какие-то дополнительные сообщения. Это составляет около 13,4% расходов Украины на оборону в среднем за 3 года.

Что еще следует понимать по поводу этой цифры. Она очевидно завышена. Во-первых, американские аудиторы, когда они перебирали первые полтора года помощи, сами потом сократили ее номинальный размер на 8 млрд, то есть почти вдвое. Последние полтора года аудиторы не анализировали – возможно, там тоже будут аналогичные сокращения, например цифра усохнет до 20 млрд? Кто знает.

Второе: отгрузили – это еще не получили. Некоторая продукция уходит месяцами.

Третье: если ориентироваться на номинальные показатели, то даже 100% уменьшение американской военной помощи не должно повлечь за собой существенное падение боеспособности ВСУ. Собственно, мы и наблюдали весной прошлого года. Другой вопрос, что есть уникальные технологии, которые налицо только у американцев. По ним будем скучать, если что.

2. Макрофинансовая помощь Украине составляла за 3 года 31 млрд долларов. Это опять-таки 8% от общих расходов украинского государства. Для сравнения, Европа предоставила такое финансирование 52 млрд, это 14% расходов. А вообще это меньше процента в государственных расходах, что США, что ЕС!

Какие из этого пункта выводы? Во-первых, мы далеко не иждивенцы, мы на три четверти финансируем себя сами даже в условиях столь сильной российской агрессии. Надо этим гордиться.

Во-вторых, ЕС легко заменит США в военной и экономической помощи, если захочет и если не учитывать аспект уникальных технологий. Годовой размер пособия – это восемь сотых (!) процентов ВВП стран еврозоны. Даже не заметят.

И общий вывод – если более эффективно использовать имеющиеся украинские ресурсы (а с этим проблемы), можно добиться надлежащей автономии от союзников и отбиваться при необходимости от РФ самостоятельно. Хотя лучше, конечно, вместе.

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