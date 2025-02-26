ЄС легко замінить США у військовій та економічній допомозі, якщо захоче і якщо не враховувати аспект унікальних технологій

Скільки нам постачають США:

1. Військової допомоги нам відвантажили на 26,9 млрд. Принаймні, це станом на зараз цифри, можливо, ще вийдуть якісь додаткові повідомлення. Це становить близько 13,4% видатків України на оборону в середньому за 3 роки.

Що ще треба розуміти стосовно цієї цифри. Вона явно завищена. По-перше, американські аудитори, коли вони перебирали перші півтора року допомоги, то самі потім скоротили її номінальний розмір на 8 млрд, тобто майже вдвічі. Останні півтора року аудитори не аналізували – можливо, там теж будуть аналогічні скорочення, приміром, цифра усохне до 20 млрд? Хтозна.

Друге: відвантажили – це ще не отримали. Деяка продукція іде місяцями.

Третє: якщо орієнтуватися на номінальні показники, то навіть 100% зменшення американської військової допомоги не має спричинити істотного падіння боєздатності ЗСУ. Власне, що ми і спостерігали навесні минулого року. Інше питання, що є унікальні технології, котрі в наявності тільки в американців. За ними будемо сумувати, якщо що.

2. Макрофінансова допомога Україні становила за 3 роки 31 млрд доларів. Це знову ж таки 8% від загальних видатків української держави. Для порівняння, Європа надала такого фінансування 52 млрд, це 14% видатків. А взагалі це менше відсотка у державних видатках і США, і ЄС!

Які з цього пункту висновки? По-перше, ми далеко не утриманці, ми на три чверті фінансуємо себе самі навіть в умовах такої сильної російської агресії. Треба цим пишатися.

По-друге, ЄС легко замінить США у військовій, і в економічній допомозі, якщо захоче і якщо не враховувати аспект унікальних технологій. Річний розмір допомоги – це вісім сотих(!) відсотка ВВП країн єврозони. Навіть не помітять.

І загальний висновок – якщо більш ефективно використовувати наявні українські ресурси (а з цим проблеми), можна домогтися належної автономії від союзників і відбиватися, за потреби, від РФ самостійно. Хоча краще, звісно, гуртом.

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