Основные направления удара, как мне кажется, будут на Востоке и Северо-Востоке. Россия может создать впечатление, что наступление идет по всему фронту – усиливая обстрелы. На самом же деле будут приоритетные направления. Восток остается. И север, Харьковщина.

На юг – Николаев, Херсонщину, Запорожье не пойдут. Как и в Одессу. Это исключительно ИПСО, психологическое давление. Не могут они в нынешнем положении пойти на это, даже несмотря на то, что у нас проблемы. Это масштабная операция и я думаю, что у России не будет таких ресурсов. Чтобы создать вспомогательные направления – да. И для прорыва линии обороны. Это авиация в первую очередь. А чтобы продвигаться ресурсов, не хватит.

Не думаю, что они до июня мобилизуют анонсированные триста тысяч человек. Это будет от ста до ста пятидесяти тысяч. В планах действительно триста тысяч. Но планы это планы, сколько раз российские планы срывались.

Самые ожесточенные бои будут на северо-востоке. Далее для точных прогнозов нужно видеть в мае или июне концентрацию войск. Появится их больше в Белгородской области – значит, готовят что-то, появятся все на донецком направлении – значит сбылся прогноз Буданова, что будет это основной удар.

Пока же из тех войск, которые есть в трех областях на границе – Брянской, Курской и Белгородской – нельзя сказать. что это крупная группировка войск, которая может достигать больших результатов.

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