Росія може створити враження, що наступ іде по всьому фронту – просто посилюючи обстріли

Основні напрямки удару, на мою думку, будуть на Сході і Північному Сході. Росія може створити враження, що наступ іде по всьому фронту – посилюючи обстріли. Насправді ж будуть пріоритетні напрямки. Схід залишається. І північ, Харківщина.

На південь – Миколаїв, Херсонщину, Запоріжжя не підуть. Як і на Одесу. Це виключно ІПСО, психологічний тиск. Не можуть вони в нинішньому становищі на це піти, навіть попри те, що у нас проблеми. Це масштабна операція і я думаю, що в Росії не буде таких ресурсів. Щоб створити допоміжні напрямки – так. І для прориву лінії оборони. Це авіація в першу чергу. А щоб просуватися ресурсів не вистачить.

Не думаю, що вони до червня мобілізують анонсовані триста тисяч чоловік. Це буде від ста до ста пʼятдесяти тисяч. У планах справді триста тисяч. Але плани це плани, скільки разів російські плани зривалися.

Найзапекліші бої будуть на північному сході. Далі для точних прогнозів потрібно бачити у травні чи червні концентрацію військ. Зʼявляться їх більше в Білгородській області – значить готують щось, зʼявляться всі на донецькому напрямку – значить справдився прогноз Буданова, що буде це основний удар.

Поки ж з тих військ, які є в трьох областях на кордоні – Брянській, Курській і Білгородській – не можна сказати. що це велике угрупування військ, яке може досягати великих результатів.

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