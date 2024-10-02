Сейчас мир развивается по одному из пессимистических вариантов

А американский народ существует в гораздо более опасной окружающей среде, чем 10 лет назад.

Это и есть наследие Джо Байдена, Джейка Салливана и Билла Бернса – полностью проваленные подходы к политике безопасности.

В своем выступлении с Ричардом Муром на FT Weekend Билл Бернс выражал большие надежды на установление мира на Ближнем Востоке.

Ричард еще "удружил" товарища, публично подчеркнув, что Уильям лично инвестировал огромные силы в то, чтобы добиться такого результата.

А Биби ожидающе слил все эти усилия, начав наземную операцию против Хезболлы.

Наследие Генри Киссинджера, построенное на транзакционных отношениях с реальностью, вылившейся в политику Салливана-Бернса, подвело американский народ. Как и все партнеры США.

А партнерство с Израилем намного больше и значимее, чем с Украиной. Там за пустые слова "будем поддерживать вас сколько нужно" можно и получить...

Интересно, что теперь будут петь в американских кампусах вместо "Фром зерива ту зе си Палестина маст би фри"?

Камала Харрис в любом случае сконцентрируется на ближневосточном кейсе.

Украинский кейс отойдет на второй план.

Побеждать Россию США не собирается и никогда не собиралось, потому что они внутренне психологически не готовы никого побеждать.

Для нас главное – одно.

Третья мировая началась.

И мы в этой истории точно не главный герой.

И наш "план победы" никого, кроме нас, не интересует.

Ибо никто кроме нас самих не хочет, чтобы мы победили.

Вообще нет такого разговора, чтобы кто победил, а кто получил поражение. Все хотят, чтобы "ЭТО" закончилось.

И именно это желание, чтобы все закончилось, свидетельствует о тотальной инфантилизации американской и западноевропейской мысли.

От того, что вы закроете глаза – бабайка никуда не денется.

Единственным источником спасения на территории Украины остается украинский народ.

Нет никакого НАТО.

Нет никакого ЕС.

Нет никакого Рамштайна.

Только мы сами.

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