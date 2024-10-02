Нет никакого НАТО. Нет никакого ЕС. Нет никакого Рамштайна
А американский народ существует в гораздо более опасной окружающей среде, чем 10 лет назад.
Это и есть наследие Джо Байдена, Джейка Салливана и Билла Бернса – полностью проваленные подходы к политике безопасности.
В своем выступлении с Ричардом Муром на FT Weekend Билл Бернс выражал большие надежды на установление мира на Ближнем Востоке.
Ричард еще "удружил" товарища, публично подчеркнув, что Уильям лично инвестировал огромные силы в то, чтобы добиться такого результата.
А Биби ожидающе слил все эти усилия, начав наземную операцию против Хезболлы.
Наследие Генри Киссинджера, построенное на транзакционных отношениях с реальностью, вылившейся в политику Салливана-Бернса, подвело американский народ. Как и все партнеры США.
А партнерство с Израилем намного больше и значимее, чем с Украиной. Там за пустые слова "будем поддерживать вас сколько нужно" можно и получить...
Интересно, что теперь будут петь в американских кампусах вместо "Фром зерива ту зе си Палестина маст би фри"?
Камала Харрис в любом случае сконцентрируется на ближневосточном кейсе.
Украинский кейс отойдет на второй план.
Побеждать Россию США не собирается и никогда не собиралось, потому что они внутренне психологически не готовы никого побеждать.
Для нас главное – одно.
Третья мировая началась.
И мы в этой истории точно не главный герой.
И наш "план победы" никого, кроме нас, не интересует.
Ибо никто кроме нас самих не хочет, чтобы мы победили.
Вообще нет такого разговора, чтобы кто победил, а кто получил поражение. Все хотят, чтобы "ЭТО" закончилось.
И именно это желание, чтобы все закончилось, свидетельствует о тотальной инфантилизации американской и западноевропейской мысли.
От того, что вы закроете глаза – бабайка никуда не денется.
Единственным источником спасения на территории Украины остается украинский народ.
Нет никакого НАТО.
Нет никакого ЕС.
Нет никакого Рамштайна.
Только мы сами.
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