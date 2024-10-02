Зараз світ розвивається за одним з песимістичних варіантів

А американський народ існує у набагато більш небезпечному довкіллі, аніж 10 років тому.

Це і є спадщина Джо Байдена, Джейка Саллівана та Білла Бернса – повністю провалені підходи до безпекової політики.

У своєму виступі з Річардом Муром на FT Weekend Білл Бернс висловлював великі сподівання на встановлення миру на Близькому Сході.

Річард ще "удружив" товаришу, публічно підкресливши, що Уільям особисто інвестував величезні сили у те, щоб домогтися такого результату.

А Бібі очікувано злив усі ці зусилля, почавши наземну операцію проти Хезболли.

Спадщина Генрі Кісінджера, побудована на транзакційних відносинах з реальністю, яка вилилася у політику Саллівана-Бернса, підвела американський народ. Як і усіх партнерів США.

А партнерство з Ізраїлем є набагато більшим і значущим, аніж з Україною. Там за пусті слова "будемо підтримувати вас скільки треба" можна і отримати...

Цікаво, що тепер будуть співати в американських кампусах замість "Фром зе ріва ту зе сі Палестина маст бі фрі"?

Камала Харріс у будь-якому випадку сконцентрується на близькосхідному кейсі.

Український кейс відійде на другий план.

Перемагати Росію США не збирається і ніколи не збиралося, бо вони внутрішньо психологічно не готові нікого перемагати.

Для нас головне – одне.

Третя світова почалася.

І ми в цій історії точно не головний герой.

І наш "план перемоги" нікого окрім нас не цікавить.

Бо, ніхто окрім нас самих не хоче, щоб ми перемогли.

Взагалі немає такої розмови, щоб хтось переміг, а хтось отримав поразку. Всі хочуть, щоб "ЦЕ" закінчилося.

І саме оце бажання, щоб все закінчилося, свідчить про тотальну інфантилізацію американської і західноєвропейської думки.

Від того, що ви заплющити очі – бабайка нікуди не подінеться.

Єдиним джерелом спасіння на території України залишається український народ.

Немає ніякого НАТО.

Немає ніякого ЄС.

Немає ніякого Рамштайну.

Тільки ми самі.

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