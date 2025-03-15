В том, что Владимир Путин пытается разрушить устоявшийся мировой порядок, сомнений нет. В конце концов он сам об этом неоднократно заявлял, начиная с 2007 года, и неоднократно подкреплял слова действиями. Что касается Дональда Трампа, то он ломает скорее внутренний американский порядок, чем мировой. Но поскольку США – действительно глобальная сила, то и мировом порядке от его действий не поздоровится.

Понятно, что оба лидера уничтожают нынешний мир не из простой любви к хаосу, а чтобы на его обломках построить другой. Однако парадокс состоит в том, что в новой истории еще ни одному разрушителю старого порядка не удалось построить новый. И Путин с Трампом не станут исключениями.

В очень древние времена одному человеку действительно по силам было полностью разрушить старый мировой порядок и создать новый, даже если плодами пользовались уже потомки. Так Александр Македонский не просто уничтожил Персидскую империю, он дал начало 300-летнему эллинистическому феномену. Подобным образом Чингисхан и его наследники не просто перекроили политическую карту Евразии, они утвердили власть кочевников над земледельцами на несколько веков, закончили золотые времена арабской культуры, навсегда разделили Русь и т.д.

Однако в последние 300 лет это стало невозможным. И речь не об отдельных лицах – они и раньше могли не дожить до полной реализации своих планов. Речь идет о том, что государства, пытавшиеся разрушить старый мировой порядок, если и преуспевали, то все равно уже не могли построить новый.

Так Людовик XIV в 1660-1680-х годах и Фридрих II Великий в 1740-1770-х годах на вершине своего могущества превращали соответственно Францию и Пруссию в европейских гегемонов, но в конечном итоге лишь разоряли свои страны и способствовали подъему.