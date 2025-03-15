У тому, що Володимир Путін намагається зруйнувати усталений світовий порядок, сумнівів немає. Зрештою, він сам про це неодноразово заявляв починаючи з 2007 року і неодноразово підкріплював слова діями. Що стосується Дональда Трампа, то він ламає радше внутрішній американський порядок, ніж світовий. Але оскільки США – справді глобальна сила, то і світовому порядку від його дій непереливки.

Зрозуміло, що обидва лідери нищать нинішній світ не з простої любові до хаосу, а щоб на його уламках спорудити інший. Однак парадокс полягає в тому, що в новій історії ще жодному руйнівникові старого порядку не вдалося побудувати новий. І Путін з Трампом не стануть винятками.

За дуже давніх часів одній людини справді було до снаги повністю зруйнувати старий світовий порядок та створити новий, навіть якщо плодами користувалися вже нащадки. Так, Александр Македонський не просто знищив Перську імперію, він дав початок 300-літньому феномену еллінізму. Подібним чином Чингісхан та його спадкоємці не просто перекроїли політичну карту Євразії, вони утвердили владу кочовиків над землеробами на кілька століть, закінчили золоту добу арабської культури, назавжди розділили Русь тощо.

Однак в останні 300 років це стало неможливим. І йдеться не про окремих осіб – вони й раніше могли не дожити до повної реалізації своїх планів. Йдеться про те, що держави, які намагалися зруйнувати старий світовий порядок, якщо і досягали успіху, то все одно вже не могли збудувати новий.

Так, Людовік XIV у 1660-1680-х роках та Фрідріх II Великий у 1740-1770-х роках на вершині своєї могутності перетворювали відповідно Францію та Пруссію на європейських гегемонів, але в кінцевому підсумку лише розорювали свої країни та сприяли піднесенню Британії.

Інший приклад – Наполеон. Його Французька імперія засадниче відрізнялася від старих імперій Європи – вона була набагато модернішою від них. Цивільний кодекс, загальна мобілізація, ідеологія націоналізму – все це Наполеон ніс в інші країни, навіть якщо йому здавалося, ніби він просто завойовує їх.

Що йому вдалося зруйнувати старий порядок в Європі – сумнівів немає (хай і не до кінця, рештки ліквідовували революціонери 30 роками пізніше). А от побудований ним новий порядок проіснував заледве десятиліття – об’єднані сили Британії, Пруссії та Росії скинули Наполеона та його модель. І хоча їхнім правителям майже напевно здавалося, що вони лише повертають старі добрі часи, насправді у 1815 році вони заклали підвалини нового світового устрою, який так чи інакше протримався до 1914 року.