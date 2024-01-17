Первая касается того, что, несмотря на все это, макроэкономические данные публикуются. Понятно, что публикуемое – это сказки. Но главная неприятность состоит в том, что у международных институтов нет никаких других методологий работать с данными, кроме как опираясь на официальные данные.

Это большая проблема при оценке экономики Китая, но там не просто могут манипулировать данными, они могут манипулировать экономикой – они могут приказать всем компаниям одного сектора совершить действия, которые приведут к изменению того или иного макроэкономического показателя.

Оркостан сейчас плевать на международную экономику и они могут создавать в цифрах параллельную реальность, которая живет своей жизнью. Поэтому у нас такая модель: минфин Кабаева написал, что инфляция 7%, а рост ВВП – 1% и МВФ, ООН и другие институции взяли эти цифры и написали, что в оркостане инфляция 7%, а рост ВВП 1% и все. Дальше пошло. Все аналитики увидели рост ВВП на 1% на фоне стагнации в мире, инфляцию в 7% и написали – санкции не работают.

Мы видим мое любимое правило по обучению алгоритмов искусственного интеллекта "Garbage in – Garbage out", что предполагает, что если твоя основа стоит на мусоре, то все остальное будет иметь такую же ценность, а скорее и меньшую.

Вторая касается того, что если у важного экономического сообщества нет объективных и правдивых данных для анализа, то оно просто не строит анализы. Поэтому все сообщения о состоянии оркской экономики имеют два происхождения: источники в оркостане (а как мы можем знать, что орки обманывают? если они что-то говорят, значит они обманывают – это без исключения касается всех экономических сообщений) или редкие сообщения от международных аналитиков. на основании анализа оркских данных (да, сразу скажу, что если кто-то из экономистов строит какие-либо гипотезы или анализы на этих данных, то в моих глазах он становится либо эдаким экономистом, либо человеком, очень неплохо заработавшим).

К сожалению, наши изменофилы и хайпожеры сразу цепляются за это и несут это в народ (а наши СМИ). К сожалению, некоторые наши сильные экономисты и экономические журналисты тоже время от времени ведутся на это.

Есть отдельные исключения, когда неширокие экономисты пишут что-то вроде правды, но:

Первое, они все равно строят гипотезы, достоверность которых сомнительна. А недооценивать врага для нас не хуже, чем переоценивать, поэтому к Липсицам и Зубаревичам я очень осторожно отношусь как к уважаемому мною Гуриеву.

Второе, руководство России ведет эффективную кампанию по противодействию таким экономистам. Начиная от репрессивных методов по отношению к ним, заканчивая прямой дискредитацией.

По этой причине, любой экономический анализ России имеет очень низкую точность и отнимает много ресурсов. У нас до недавнего времени было несколько групп, которые делали разные оценки на основе опосредованных данных, и их данные хоть и походили на правду, но точность их не была приемлемой. Даже мой анализ для меня вызвал у меня кучу вопросов.

К счастью, за два года полномасштабного вторжения в наших партнеров в Европе и США сформировались несколько групп аналитиков, которые теперь это делают почти профессионально, с подключением серьезных OSINT ресурсов, на немаленькие гранты. Несмотря на то, что у меня нет прямого доступа к этим данным, крошки информации, которые перепадают с этого стола, экономят очень много ресурсов и имеют для меня приемлемую точность. Очень радует, что теперь те, кто оказывает влияние на санкционные инициативы, могут опираться на это все.

Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net