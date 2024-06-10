Очень досадно, что мы продолжаем совершать ошибку за ошибкой, хотя в Конституции есть четкие инструкции, как должно быть

Политика кажется очень простой – проще даже футбола. Каждый знает, как нужно поступить правильно. Достаточно получить власть и просто указать всем, какой результат должен быть послезавтра, а какой – через месяц.

Также кажется, что нормы, записанные в Конституции и законах, – это лишь определенный указатель, и при необходимости их можно игнорировать. Например, вот эта история с распределением ветвей власти на исполнительную, законодательную, судебную – ее можно отбросить, правда? Можно ведь всем управлять из одного центра, раз уж есть полная легитимная власть?

Или вот зачем назначать министров – это только формальность, правда? Достаточно поручить выполнять функции, и все будет работать как следует.

Ситуация, сложившаяся с Агентством восстановления, – лишь один из эпизодов, который демонстрирует, насколько ошибочен такой подход простых решений. Очень досадно, что мы продолжаем совершать ошибку за ошибкой, хотя в Конституции есть четкие инструкции, как должно быть.

Не устаю повторять, что наш главный враг, после России, – это устаревшая система управления государством, а сейчас еще и хаотичное принятие политических решений. Без реальной реформы, базирующейся на четких нормах Основного закона – ни одна политическая воля, ни одно парламентское большинство не сможет эффективно управлять государством.

Построение стабильных и устойчивых институтов – это то, что дает нам надежду на победу.

Фиксация неформальных связей, управление в ручном режиме отдаляет эту победу.

Сейчас единственный хороший вариант – руководству государства необходимо лично и глубоко разобраться в причинах ситуации вокруг обновления и немедленно исправить эти причины. Должен быть реальный кейс, когда приведшие к кризису старые подходы кардинально искореняются. Это касается зарплат, бюджетных запросов, согласований, защиты проектов – то есть всего, что публично озвучено.

Иначе это превратится в фарс.

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