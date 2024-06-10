Дуже прикро, що ми продовжуємо робити помилку за помилкою, хоча в Конституції є чіткі інструкції, як повинно бути

Політика здається дуже простою – простішою навіть за футбол. Кожен знає, як треба зробити правильно. Достатньо отримати владу і просто вказати всім, який результат має бути післязавтра, а який – через місяць.

Також здається, що норми, записані в Конституції та законах, – це лише певний дороговказ, і за необхідності їх можна ігнорувати. Наприклад, ось ця історія з розподілом гілок влади на виконавчу, законодавчу, судову – її ж можна відкинути, правда? Можна ж всім кермувати з одного центру, раз уже є повна легітимна влада?

Або от нащо призначати міністрів – це ж лише формальність, правда? Достатньо доручити виконувати функції, і все працюватиме, як слід.

Ситуація, що склалася з Агентством відновлення, – лише один з епізодів, який демонструє, наскільки помилковим є такий підхід простих рішень. Дуже прикро, що ми продовжуємо робити помилку за помилкою, хоча в Конституції є чіткі інструкції, як повинно бути.

Не втомлююся повторювати, що наш головний ворог, після росії, – це застаріла система управління державою, а зараз ще й хаотичне ухвалення політичних рішень. Без реальної реформи, що базується на чітких нормах Основного закону – жодна політична воля, жодна парламентська більшість не зможе ефективно управляти державою.

Побудова сталих та стійких інституцій – це те, що дає нам надію на перемогу.

Фіксація неформальних зв’язків, управління в ручному режимі – віддаляє цю перемогу.

Зараз єдиний хороший варіант – керівництву держави необхідно особисто і глибоко розібратися в причинах ситуації навколо відновлення і негайно виправити ці причини. Має бути реальний кейс, коли старі підходи, що призвели до кризи, кардинально викорінюються. Це стосується зарплат, бюджетних запитів, погоджень, захисту проєктів – тобто всього, що публічно озвучено.

Інакше це перетвориться на фарс.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net