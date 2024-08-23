Уже скоро глава Нацбанка объявит о введении лимитов на исходящие переводы между карточками, так называемые peer-to-peer (P2P) переводы

Цель ограничений – борьба с дропами, то есть схемами "аренды" чужих счетов/карт для обслуживания теневой и преступной деятельности – от оплат наводчикам российских обстрелов до торговли айфонами без налогов.

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