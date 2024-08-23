Ограничение на исходящие переводы между картами будет только началом. Вот почему
Юрий Гайдай
старший экономист Центра экономической стратегии
Цель ограничений – борьба с дропами, то есть схемами "аренды" чужих счетов/карт для обслуживания теневой и преступной деятельности – от оплат наводчикам российских обстрелов до торговли айфонами без налогов.
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