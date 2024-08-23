Обмеження на вихідні перекази між картками буде лише початком. Ось чому
Юрій Гайдай
старший економіст Центру економічної стратегії
Мета обмежень – боротьба з дропами, тобто схемами "оренди" чужих рахунків/карток для обслуговування тіньової та злочинної діяльності – від оплат навідникам російських обстрілів до торгівлі айфонами без податків.
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