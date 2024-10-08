Является ли ІТ-аутсорс таким же экстракционным бизнесом, как железорудный и оправданы ли налоговые льготы для него?

Рудный бизнес пользуется недрами, находящимися в собственности государства. Ресурс, который они добывают и экспортируют – руда. Экспорт руды приносит валютную выручку (за минусом оседающей на холдингах по всяким люксембургам из-за трансфертного ценообразования).

ІТ-аутсорс пользуется человеческим капиталом – достаточно качественным, как бы там ни критиковали наше образование. Ресурсом, который "имеют" и экспортируют ІТ-компании, являются высококвалифицированные человекочасы. Экспорт человекочасов тоже приносит экспортную выручку в страну.

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