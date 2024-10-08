Чи все ще виправдані податкові пільги для айтівців?
Юрій Гайдай
старший економіст Центру економічної стратегії
Чи є ІТ-аутсорс таким самим екстракційним бізнесом, як залізорудний, і чи виправдані податкові пільги для нього?
Рудний бізнес користається надрами, що є у власності держави. Ресурс, який вони видобувають та експортують, – руда. Експорт руди приносить валютну виручку (за мінусом тої, що осідає на холдингах по всяких люксембургах через трансфертне ціноутворення).
ІТ-аутсорс користається людським капіталом – достатньо якісним, як би там не критикували нашу освіту. Ресурсом, який "майнять" та експортують ІТ-компанії є висококваліфіковані людиногодини. Експорт людиногодин теж приносить експортну виручку в країну.
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