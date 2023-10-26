Осторожно: россияне изменили тактику ИПСО

Бюджеты, проливаемые на ИПСО в украинском сегменте, у россиян заоблачные. Именно поэтому вы видите ошибки во время прогонов и тестов разных вбросов. Это не вся кампания сделана в таком режиме. Это тесты.

Проблема в том, что после тестовых прогонов они реализуют уже продуманные кампании более детализировано и рационально.

Тот же ДТЭК криком кричит о новой методике, которую используют против них. Теперь россияне используют дипфейки видеоновостей, чтобы забрасывать месседжи об отключении света.

В прошлом году в это время уже нормально прилетало по энергосистеме. ИПСО подключились уже после начала массовых бомбардировок.

Теперь россияне сменили тактику. Теперь сначала идут тесты и отработки. А бомбардировки будут потом.

Надеюсь, вы подготовились к блекаутам в этом году.

Ну и продолжаете ответственно относиться к информационной гигиене.

То, что сейчас вы видите прогоны, не значит, что следующие кампании будут такими же. К сожалению, враги учатся и изучают нас.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.