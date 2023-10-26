Обережно: росіяни змінили тактику ІПСО

Бюджети, які проливаються на ІПСО в українському сегменті, у росіян захмарні. Саме тому ви бачите помилки під час прогонів і тестів різних вкидів. Це не вся кампанія зроблена в такому режимі. Це тести.

Проблема в тому, що після тестових прогонів, вони реалізують вже продумані кампанії більш деталізовано та раціонально.

Той же ДТЕК криком кричить про нову методику, яку використовують проти них. Тепер росіяни використовують діпфейки відеоновин, щоб закидати месиджі про відключення світла.

Минулого року в цей час уже нормально прилітало по енергосистемі. ІПСО підключилися вже після початку масових бомбардувань.

Тепер росіяни змінили тактику. Тепер спочатку йдуть тести та відпрацювання. А бомбардування будуть потім.

Сподіваюсь, ви підготувалися до блекаутів цього року.

Ну і продовжуєте відповідально ставитися до інформаційної гігієни.

Те, що зараз ви бачите прогони, не значить, що наступні кампанії будуть такими ж. На жаль, вороги вчаться та вивчають нас.

Оригінал

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