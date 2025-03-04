Американский, очень хорошо информированный аналитик Майкл Кофман отметил, что Украина сейчас гораздо меньше зависима от помощи США, чем год назад

Будет трудно найти замену, в частности, ракетам к системам Patriot.

К примеру, планы США по производству ракет к системам Patriot на 2025 год составляют от 550 до 650 единиц. В то же время их европейский аналог – ракеты во французско-итальянскую систему SAMP/T, способную сбивать баллистические ракеты, – планируется производить в количестве около 50 – 60 ракет в год. Разница поразительна.

Что касается перехватчиков крылатых ракет к системам ПВО IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, а также системам NASAMS, то есть надежда, что США не будут блокировать возможность закупать ракеты, в частности, в норвежскую систему. Потому что американские ракеты могут использоваться в системах NASAMS.

Спутниковая система Starlink также играет важную роль в применении беспилотников для обеспечения связи. Однако Украина вместе с партнерами не стоит на месте. Уже есть определенные технологические решения, которые рассматриваются в случае "а что если".

Обмен разведданными также является важной поддержкой со стороны США, которые имеют соответствующие возможности, отсутствующие в Украине. В частности, проведение спутниковой разведки по установлению логистического передвижения врага, его расположению, перебазированию его составов и т.п. Но пока нет сообщений, что США остановили предоставление разведданных Украине. В случае если это произойдет, Украине нужно работать с европейскими партнерами, чтобы они могли этот компонент заменить. Но это вряд ли повлияет на удары по военным объектам на территории России, deep strike будут продолжаться.

Еще одна составляющая – это ракеты GMLRS к системам HIMARS, придется искать решения, чем заменить.

В то же время, общаясь с подразделениями, которые занимаются использованием беспилотников, можно сказать, что на сегодняшний день уже есть перспективные наработки как украинские, так и общие с нашими европейскими партнерами. Они дают ответы на многие вопросы, о которых раньше даже и речь не шла с точки зрения наших возможностей.

Пока неясно, касается ли решение об остановке помощи от США запрета на продажу американского оружия странам ЕС с последующей поставкой через посредников Украине. Если нет, то мы в лучшей позиции, ведь Европа сможет покупать американское оружие для Украины при финансировании и наличии средств. Если да, то тогда в худшей позиции, ведь нужно будет исходить из собственных ресурсных возможностей и обеспечения европейских партнеров.

Борьба продолжается!

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