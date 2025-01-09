Глобальные отчеты о технологических трендах на 2025 год акцентируют на таких ключевых изменениях: стремительное развитие искусственного интеллекта, усиление кибербезопасности, адаптация оборонных технологий к новым вызовам, внедрение суверенных IT-решений и интеграция устойчивых энергетических инноваций.

Эти тенденции формируют новые приоритеты глобальной IT-отрасли, превращая ее в движущий фактор изменений в мире.

Искусственный интеллект: от автоматизации до стратегического воздействия

Генеративный ИИ выходит за рамки инструментов для упрощения процессов – он становится стратегическим активом, определяющим конкурентоспособность компаний и государств. В бизнесе ИИ трансформирует не только процессы разработки и анализа данных, но и саму природу управления.

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