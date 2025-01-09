Глобальні звіти щодо технологічних трендів на 2025 рік наголошують на таких ключових змінах: стрімкий розвиток штучного інтелекту, посилення кібербезпеки, адаптація оборонних технологій до нових викликів, впровадження суверенних ІТ-рішень та інтеграція стійких енергетичних інновацій.

Ці тенденції формують нові пріоритети глобальної ІТ-галузі, перетворюючи її на рушійний фактор змін у світі.

Штучний інтелект: від автоматизації до стратегічного впливу

Генеративний ШІ виходить за межі інструментів для спрощення процесів – він стає стратегічним активом, що визначає конкурентоспроможність компаній та держав. У бізнесі ШІ трансформує не лише процеси розробки та аналізу даних, а й саму природу управління.