Решение Конституционного Суда продиктовано не ходом первого тура, а риском победы Джорджеску во втором. Социологический опрос компании "Atlas Intel" проведен в период 02-04.12.2024, который был обнародован сегодня, продемонстрировал, что мог победить Джорджеску. Согласно этому опросу, Келин Джорджеску набирал бы 47% голосов опрошенных, а Елена Ласкони – 43%, 6,5% – не воспользовались правом голоса, 2,7% – не определились. Это при том, что 62% опрошенных объявляют себя сторонниками проевропейской и прозападной политики, 31,1% – сторонниками суверенной политики.

Это показало консервативный взгляд румын на жизнь. Большинство Европы, но не все готовы голосовать за президентскую женщину. Но результат выборов был бы другим. Елена Даскони победила бы лишь потому, что результаты этой социологии мобилизовали проевропейцев "наступить на горло собственной песне" и проголосовать за женщину. Впрочем, теперь мы этого не узнаем…

В результате этого решения и наличия парламентской коалиции считаю возможным появление единого проевропейского кандидата от коалиции. Если коалиция договорилась о премьерстве для партии PSD, то единый кандидат может быть от другой партии. И наоборот, если окажут кандидату от PSD поддержку, тогда премьер будет от другой партии.

Думаю, это будет главным предметом переговоров анонсированной коалиции. Особенно учитывая, что именно правительство должно объявить повторные выборы. А его возглавляет социал-демократ от PSD Марчел Чолаку, не зашедший во второй тур лишь потому, что уступил несколько тысяч голосов Елене Ласкони. Их личный разговор определит дальнейшую стратегию коалиции PSD, PNL, USR и UDMR на повторные президентские выборы.

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