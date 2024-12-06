Конституційний Суд Румунії анулював результати першого туру Президентських виборів. На мою думку, потрібно дивитись не на привід для відповідного рішення КС Румунії, а — причину

Рішення Конституційного Суду продиктоване не перебігом першого туру, а ризиком перемоги Джорджеску в другому. Соціологічне опитування компанії "Atlas Intel" проведене в період 02-04.12.2024, яке було оприлюднене сьогодні, продемонструвало, що міг перемогти Джорджеску. Згідно цього опитування, Келін Джорджеску набирав би 47% голосів опитаних, а Елена Ласконі – 43%, 6,5% – не скористались би правом голосу, 2,7% – не визначились. Це при тому, що 62% опитаних оголошують себе прихильниками проєвропейської та прозахідної політики, 31,1% – прихильниками суверенної політики.

Це засвідчило консервативний погляд румун на життя. Більшість за Європу, але не всі готові голосувати за президентку жінку. Але результат виборів був би іншим. Елена Дасконі перемогла б лише тому, що результати цієї соціології мобілізували проєвропейців "наступити на горло власній пісні" і проголосувати за жінку. Втім, тепер ми це не довідаємось…

В результаті цього рішення і наявності парламентської коаліції вважаю за можливе появу єдиного проєвропейського кандидата від коаліції. Якщо коаліція домовилась про премʼєрство для партії PSD, єдиний кандидат може бути від іншої партії. І навпаки, якщо дадуть кандидату від PSD підтримку, тоді премʼєр буде від іншої партії.

Думаю, це буде головними предметом перемовин анонсованої коаліції. Особливо зважаючи на те, що саме уряд має оголосити повторні вибори. А його очолює соціал-демократ від PSD Марчел Чолаку, який не зайшов до другого туру лише тому, що поступився кількома тисячами голосів Елені Ласконі. Їхня особиста розмова і визначить подальшу стратегію коаліції PSD, PNL, USR та UDMR на повторні президентські вибори.

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