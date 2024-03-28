Это неправильный популистский подход депутатов.

Для того чтобы государство имело деньги на оружие, на финансирование ВСУ, а не воюющим украинцам было вообще, где работать и было, за что содержать семьи, бизнес должен иметь возможность сохранить на рабочих местах ключевых сотрудников.

Именно они и являются получателями "высоких" зарплат более 35 тысяч. Это инженеры, технологи, конструкторы, просто узкие специалисты, профессионалы, эксперты в своих отраслях.

Работа предприятий зависит именно от наличия специалистов высокой квалификации или редкой специализации.

ЭТА КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ НИКАКИЕ НЕ МАГАТИИ, НЕ МАЖОРЫ, НА ИХ ДЕРЖИТСЯ РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ. Этот механизм просто позволит исправить существующие проблемы бронирования, дополнит действующий механизм для стратегических предприятий и позволит бизнесу развиваться, планировать, увеличивать в конце концов доходы бюджета.

Всего в Украине работающих около 7.5 -7.8 млн. работников с зарплатами от 35 000- около 350 000 370 000 без госслужащих, которые, как правило, забронированы.

UBC Group работает 100% легально, без зарплат в конвертах. Нам чтобы подготовить на наших заводах инженеров или специалистов, которым мы платим 35 000, нужно потратить на подготовку такого специалиста 3-5 лет! Узкоспециализированных специалистов просто не существует на рынке труда Украины, их нужно готовить и обучать.

UBC Group, после релокации в Винницу с разбомбленных заводов в Харькове, возобновила производство на новом месте, набрали новых рабочих, в общей сложности на двух заводах в Виннице работает более 2 000 работников. И в 2023 г. мы заплатили более 300 000 000 грн. налогов на новом месте, причем 80% продаж это экспорт.

Действующая система бронирования позволяет работать только стратегическим предприятиям.

95% бизнеса не подпадают под эти критерии, им нужно предоставить возможность бронировать высококвалифицированных, высокооплачиваемых работников. Это кадровое ядро экономики.

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