95% бізнесу не стратегічні підприємства, їм потрібно надати можливість бронювати висококваліфікованих працівників

Це неправильний, популістський підхід депутатів.

Для того щоб держава мала гроші на зброю, на фінансування ЗСУ, а українцям, що не воюють, було взагалі, де працювати і було, за що утримувати сімʼі, бізнес має мати можливість зберегти на робочих місцях ключових співробітників.

Саме вони і є отримувачами "високих" зарплат більше 35 000. Це інженери, технологи, конструктори, просто вузькі спеціалісти, професіонали, експерти в своїх галузях.

Робота підприємств залежить саме від наявності спеціалістів високої кваліфікації, чи рідкісної спеціалізації.

ЦЯ КАТЕГОРІЯ ПРАЦІВНИКІВ НІЯКІ НЕ БАГАТІЇ, не мажори, на НИХ ТРИМАЄТЬСЯ РОБОТА ПІДПРИЄМСТВ. Цей механізм просто дозволить виправити існуючі проблеми бронювання, доповнить діючий механізм для стратегічних підприємств і дасть можливість бізнесу розвиватись, планувати, збільшувати в решті-решт доходи бюджету.

Всього в Україні працюючих близько 7.5 -7.8 млн. Працівників з зарплатами від 35 000- близько 350 000 370 000 без держслужбовців, які, як правило, заброньовані.

UBC Group, працює 100% легально, без зарплат в конвертах. Нам, щоб підготувати на наших заводах інженерів чи спеціалістів, яким ми платимо 35 000, потрібно витратити на підготовку такого фахівця 3-5 років! Вузькоспеціалізованих спеціалістів просто не існує на ринку праці України, їх потрібно готувати і навчати.

UBC Group, після релокації в Вінницю з розбомблених заводів в Харкові, відновила виробництво на новому місці, набрали нових робітників, загалом на двох заводах в Вінниці працює більше 2 000 працівників. І в 2023 р. ми заплатили більше 300 000 000 грн податків на новому місці, причому 80% продажів це експорт.

Діюча система бронювання дає можливість працювати тільки стратегічним підприємствам.

95% бізнесу не підпадає під ці критерії, їм потрібно надати можливість бронювати висококваліфікованих, високооплачуваних працівників. Це кадрове ядро економіки.

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