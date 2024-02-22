Исследователи войн пришли к выводу: если война не стала блицкригом, она обычно затягивается надолго. Путин, как и Гитлер, рассчитывал на блицкриг, но у обоих он провалился. И сейчас эта война затянулась и для него, и для нас. Потому что мы тоже рассчитывали, что быстро прогоним захватчика с наших земель. Теперь нам приходится бежать дистанцию, которая, как мы считали, была спринтерской, а она оказалась марафонской. Обычно после спринта марафон бежать невозможно, а нам приходится. И потому нам сейчас совсем по-другому следует рассчитывать свои силы — и физические, и психологические.

Февраль 2022 года стал шоком для большинства украинцев, для которых начавшаяся в феврале 2014 года война вскоре превратилась в абстракцию, надежно локализованную где-то на востоке. И вот эта абстракция стала неслыханной реальностью для всех. Мы все побежали, стали нацией на стероидах. И уже скоро почувствовали истощение. Психологи лучше меня знают стадии этого истощения, хотя и для них не было таких поводов для его исследования, которые дала украинская война. Проблема, что и Путин, кажется, понимает эти стадии лучше, чем большинство из нас, и использует наше истощение в свою пользу. А нам нужно заставить работать наше собственное истощение на нас. Это звучит феноменально, но это может быть. Как именно?

Россиян в начале войны очень подвела их самонадеянность. Она дала нам возможность не допустить блицкрига, выстоять и начать освобождать захваченные территории. Но российская самонадеянность вскоре заразила и нас. После первых побед мы начали недооценивать врага и переоценивать себя — и поплатились за это. Для победы нам нужна реалистическая оценка и неприятеля, и себя. Нам нужно то, что христианство ценит больше всего и чем оно когда-то победило сильнейшую империю мира – Римскую. Это смирение. Смирение не перед противником, а перед Богом и самими собой. Наше истощение войной может помочь нам обрести такое смирение, и оно усилит нас.

Даже неудачи войны не научили российское общество смирению. Их гордыня только растет и уже достигает вселенского масштаба. Они начинали войну, чтобы вроде бы "освободить Украину от нацизма и русофобии", а теперь большинство из них уже уверено: они избраны Богом осуществить историческую миссию освобождения всего мира от упадка, к которому, как они убеждены, ведет демократия. Они представляют себя сверхлюдьми, описанными когда-то Ницше. А другие народы, среди которых особенно украинцы, им не ровня. Украинцы заслуживают их уважения только тогда, когда приобщаются к российской миссии. Если они отказываются от нее, то становятся преградой в достижении российской исторической сверхцели, и эту преграду следует убрать.

Россияне поверили в свою историческую миссию не сейчас. Так же они когда-то верили в нее, когда принимали на вооружение коммунистическую идеологию, которая должна была освободить мир от капитализма. До этого Достоевский и другие трубадуры империи учили россиян, что в их империи историческая миссия научить мир истинной духовности. Цели российского мессианства сменялись время от времени, иногда исключая друг друга: так, Советский Союз пытался уничтожить религию и духовность, а путинская неосоветская империя борется с западной мнимой бездуховностью, огнем и мечом насаждая свое видение истинной духовности. Российское мессианство, таким образом, постоянно обостряется, приобретая все более жестокие формы.

Украинцы имеют свою историческую миссию: она состоит в том, чтобы изгнать из "русской души" демонов мессианства, которые там гнездились веками. Но наша миссия не должна превратиться в мессианство российского толка.

В основе российского мессианства – гордыня вселенского масштаба. Его демоны, завладевшие русской душой, — не особенные и неповторимые, а обычные бесы гордыни. Чтобы россияне перестали донимать своих ближних и дальних, из русской души надо изгнать демонов мессианской гордыни. Украина сейчас проводит подобный сеанс экзорцизма. Но, как это иногда бывает среди экзорцистов, к которым переходят выгоняющие демоны, — украинцам следует внимательно следить, чтобы российские демоны не поразили их душу.

Гордыня — самая большая сила, которая движет русскими, но она и их величайшая слабость. А наша сила – в смирении. Который не является синонимом пассивности или принятия чужой воли. Оно позволяет нам трезво рассчитывать свои силы и просить Бога о помощи. И Бог всегда помогает смиренным и отворачивается от пораженных гордыней. Украинцев иногда сравнивают с Давидом по библейской истории о Голиафе, который был гораздо сильнее того еврейского парня, который должен был погибнуть в поединке с великаном, но победил его и стал царем Израиля. Наиболее уязвимым местом Голиафа была его гордыня, а сильнейшей стороной Давида было его смирение и возложение на Бога. Кто оказался сильнее — мы знаем из истории. И должны сделать из этой истории выводы для себя.

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