Европейскому рынку остается справиться с вызовами последней сложной зимы. И это будет легче сделать с помощью Украины

Европа постепенно приходит в себя после того, как Газпром почти полностью прекратил поставки в нее газа в 2022 году. Газовый рынок прошел еще один зимне-отопительный сезон со значительно более низкими ценами и уже не такими судорожными колебаниями, как год назад. Уже в следующем году на рынок поступят значительные дополнительные объемы предложения от новых введенных мощностей, способных полностью компенсировать потерянные российские поставки. Прежде чем это произойдет, рынку только нужно пережить еще одну критическую зиму.

Цены на газ все ближе к довоенным уровням

Европейский газовый рынок становится все более сбалансированным и это влияет на цены. С начала 2024 года цены на природный газ в Европе снизились на 17% – до $311/тыс. куб.м. Это еще далеко до среднего довоенного уровня в $200/тыс. куб.м., но все же гораздо ниже, чем в прошлом году, когда цены держались преимущественно около $600.

Это стало возможным, прежде всего, благодаря резкому сокращению спроса, которое многим западным аналитикам с начала кризиса казалось невозможными. Впрочем, европейское потребление газа за последние два года упало на 20%. Большую роль здесь сыграли последние две зимы, которые оказались для Европы одними из самых теплых в истории.

Однако нельзя не отдать должное решимости европейцев сократить потребление независимо от погоды. Поэтому более экономное потребление домохозяйствами, развитие альтернативной энергетики, сокращение энергозатратного промышленного производства тоже сделали свое дело.

Также часть потерянных российских объемов удалось заместить благодаря рекордным поставкам сжиженного природного газа (СПГ), прежде всего из Соединенных Штатов.

Газа все еще может быть недостаточно

Пока же падение газовых цен притормозило. После того как стало ясно, что и эта зима успешно пройдена, рынок начал фокусироваться на подготовке к следующей. Последующая динамика цен будет сильно зависеть от того, как быстро будут пополнены газохранилища. Сейчас хранилища ЕС заполнены почти на 60% – рекордно высокий уровень для конца зимнего сезона.

Это облегчает задачу для газовых компаний, но не делает ее слишком легкой. Ведь рынок все еще ощущает потерю газпромовских объемов. Сбои в поставках СПГ из-за аварий происходят довольно часто. Добавили проблем в логистике и хуситские обстрелы танкеров в Красном море. К тому же из-за существенного снижения цен на газ на рынок возвращаются азиатские покупатели, которые будут больше конкурировать с европейскими.

И даже если удастся вовремя заполнить газохранилища, это не гарантирует гладкое прохождение самого отопительного сезона. Ведь за этот период накопленные объемы хранилищ покрывают только треть общего потребления. А между тем ЕС этой зимой готовится остаться без последних объемов российского трубопроводного газа после истечения срока транзитного соглашения между Украиной и Газпромом.

Незадействованный потенциал украинских газохранилищ

Вместительные украинские газохранилища могут помочь ЕС значительно увеличить свои зимние газовые запасы. Еще с лета прошлого года Укртрансгаз предлагал европейским клиентам хранить не менее 10 млрд. кубометров газа в своих хранилищах – это примерно еще дополнительная десятая часть от емкости газохранилищ в ЕС. Учитывая риски войны, осторожные европейцы смогли на хранение всего 2,5 млрд куб.м этой зимой.

После того, как локации газохранилищ были недавно обстреляны, сомнения усилились, и западные СМИ стали активно обсуждать вопросы надежности. Впрочем, даже западные эксперты признают, что российские ракеты в принципе не могут причинить значительный ущерб украинским газохранилищам, потому что те находятся глубоко под землей. Лишняя же осторожность может обернуться еще большими рисками для европейских потребителей, поскольку без дополнительных запасов рынок будет более уязвим к сбоям в поставках и чрезмерным холодам.

А уже в следующем 2025 году ситуация на глобальном рынке природного газа коренным образом изменится, поскольку в США планируется введение новых крупных экспортных мощностей по СПГ. В целом же за 2025-2028 г. глобальные экспортные мощности СПГ могут вырасти на 200 млн.т/год, более чем вдвое утраченных Европой объемов российского газа. Так что европейскому рынку только остается справиться с вызовами последней сложной зимы. И это будет легче сделать с помощью украинских газохранилищ.

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