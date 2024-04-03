Європейському ринку залишається впоратися з викликами останньої складної зими. І це буде легше зробити з допомогою України

Європа поступово оговтується після того, як Газпром майже повністю припинив постачання до неї газу у 2022 році. Газовий ринок пройшов ще один зимово-опалювальний сезон зі значно нижчими цінами та вже не такими судомними коливаннями, як рік тому. Вже наступного року на ринок надійдуть значні додаткові обсяги пропозиції від нових введених потужностей, які здатні повністю компенсувати втрачені російські постачання. Перш ніж це станеться, ринку тільки треба пережити ще одну критичну зиму.

Ціни на газ все ближче до довоєнних рівнів

Європейський газовий ринок стає все більш збалансованим, і це впливає на ціни. З початку 2024 року ціни на природний газ в Європі знизились на 17% – до $311/тис. куб.м. Це ще далеко до середнього довоєнного рівня у $200/тис. куб.м, але все ж таки набагато нижче, ніж минулого року, коли ціни трималися переважно біля рівня $600.

Це стало можливим насамперед завдяки різкому скороченню попиту, яке багатьом західним аналітикам з початку кризи здавалося неможливими. Утім, європейське споживання газу за останні два роки впало на 20%. Велику роль тут відіграли останні дві зими, які виявились для Європи одними з найтепліших в історії.

Однак не можна не віддати належне рішучості європейців скоротити споживання незалежно від погоди. Тож економніше споживання домогосподарствами, розвиток альтернативної енергетики, скорочення енерговитратного промислового виробництва теж зробили свою справу.

Також частку втрачених російських обсягів вдалося замістити завдяки рекордним постачанням скрапленого природного газу (СПГ), перш за все зі Сполучених Штатів.

Газу все ще може бути недостатньо

Наразі ж падіння газових цін пригальмувало. Після того як стало зрозуміло, що й цю зиму успішно пройдено, ринок почав фокусуватись на підготовці до наступної. Подальша динаміка цін суттєво залежатиме від того, як швидко будуть поповнені газосховища. Зараз сховища ЄС заповнені майже на 60% – рекордно високий рівень для кінця зимового сезону.

Це полегшує завдання для газових компаній, але не робить його аж занадто легким. Адже ринок все ще відчуває втрату газпромівських обсягів. Збої у постачаннях СПГ через аварії відбуваються доволі часто. Додали проблем у логістиці й хуситські обстріли танкерів у Червоному морі. До того ж через суттєве зниження цін на газ на ринок повертаються азійські покупці, які будуть більше конкурувати з європейськими.

І навіть якщо вдасться вчасно заповнити газосховщища, це не гарантує рівного проходження самого опалювального сезону. Адже за цей період накопичені обсяги сховищ покривають десь лише третину загального споживання. А тим часом ЄС цієї зими готується залишитись без останніх обсягів російського трубопровідного газу після того, як спливе термін транзитної угоди між Україною і Газпромом.

Незадіяний потенціал українських газосховищ

Місткі українські газосховища можуть допомогти ЄС значно збільшити свої зимові газові запаси. Ще з літа минулого року Укртрансгаз пропонував європейським клієнтам зберігати не менш як 10 млрд кубометрів газу у своїх сховищах – це приблизно ще додаткова десята частина від місткості газосховищ у ЄС. Зважаючи на ризики війни, обережні європейці спромоглися на зберігання лише 2,5 млрд куб.м цієї зими.

Після того як локації газосховищ були нещодавно обстріляні, сумніви посилились, і західні ЗМІ стали активно обговорювати питання надійності. Утім, навіть західні експерти визнають, що російські ракети у принципі не можуть заподіяти значної шкоди українським газосховищам, тому що ті розміщені глибоко під землею. Зайва ж обережність може обернутись ще більшими ризиками для європейських споживачів, оскільки без додаткових запасів ринок буде більш вразливим до збоїв у постачаннях і надмірних холодів.

А вже у наступному 2025 році ситуація на глобальному ринку природного газу докорінно зміниться, оскільки в США планується введення нових великих експортних потужностей з СПГ. Загалом за 2025-2028 роки глобальні експортні потужності СПГ можуть зрости на 200 млн т/рік, більше ніж вдвічі втрачених Європою обсягів російського газу. Тож європейському ринку тільки залишається впоратися з викликами останньої складної зими. І це буде легше зробити з допомогою українських газосховищ.

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