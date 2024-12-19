Он действительно может "драматически изменить военное положение", но не в ту сторону, о которой он думает. Далеко не в ту...

По сути, это ракета средней дальности с головной частью (ГЧ), которая разделяется (на так называемые боевые блоки), имеющие якобы индивидуальное наведение на цель(и). На самом деле она действительно летает БЫСТРО (особенно на конечном отрезке траектории), и даже, вполне возможно, ее ГЧ "такие разделяется". перехватить ныне существующими средствами ПРО. По-моему, именно поэтому путин и предлагает соревнования в формате "западное ПРО против Арешника", причем, выбрал для этого – реально существующий украинский густозаселенный город – столицу Украины.

Но есть нюанс, который этот "Арешник" делает, скажем так, достаточно "дискуссионным" в сфере целесообразности, в неядерном варианте снаряжения. Дело в том, что судя по всему, конструкторам так и не удается пока обеспечить в этой ракете то именно "индивидуальное наведение боевых блоков" на скоростях, близких к гиперзвуковым. Ведь, как доказывает практика (это тот самый удар по Днепру), его боевые блоки после разделения ГЧ, не приводятся "индивидуально" (как бы должно было быть), а из-за неудачной теплоизоляции этих самых боевых блоков – разрушаются и фрагментируются на отдельные НЕ-управляемые части еще в воздухе.

Я и писал тогда, что пути бросил НЕДОРОБЛЕНАЯ ракета. Понятно, что в варианте ядерного снаряжения этой ГЧ, это теряет свое значение (потому что подрыв ядерного боезаряда, хоть на земной поверхности, хоть над ней в воздухе является ядерным взрывом, ведь в таком случае ГЧ). можно сделать без "Р", то есть не разделять на скорости, близкой к настоящему гиперзвуку). Но, когда эта ракета представляет собой простую болванку или несет заряд привычной взрывчатки, ее "АпАснАсть" значительно уменьшается.

И именно в этом пути "предлагает посоревноваться" коллективному Западу, утверждая, что якобы оно имеет средство для "драматического изменения военного положения". способен так ударить по земной поверхности (имеется в виду, на гиперзвуковой скорости), что этот удар по своими поразительными последствиями якобы будет близок к ядерному взрыву (насколько я понимаю, какой-то физик его заверил, что объем освобожденной энергии при столкновении болванки "Арешника" с земной поверхностью сопоставима с энергией ядерного взрыва).

Но это верно, только тогда, если МАССА этой болванки до столкновения с землей останется достаточно значительной, а не уменьшится в значительной степени из-за того, что ее большая часть сгорит в плотных слоях атмосферы вследствие своей значительной гиперзвуковой скорости и соответственно высокотемпературного трения (я бы, даже, сказал ОЧЕНЬ высокотемпературного) об эти самые плотные слои атмосферы.

Поэтому, в сухом остатке имеем – действительно, путин имеет очень быстро летающую по баллистической траектории какую-то болванку, способную преодолевать системы ПРО (именно в этом он и предлагает "соревнование"). способности, выглядят, на сегодняшний день, скажем так, очень сомнительно...Таким образом, он действительно может "драматически изменит военное положение", но.... не в ту сторону, о которой он думает.

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